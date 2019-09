Etalare zilnică RUNE mistice pe ZODII, VINERI 20 septembrie 2019. Mesaje din magia supranaturalului

Totalitatea runelor laolalta cu puterile si conexiunile lor formeaza un sistem magic, adevarat centru de forta ce se considera ca aduc mesaje de la zei. Runele sunt una din formele de divinatie folosita cu succes si in zilele noastre, fiind folosite si ca amulete de protectie si talismane norocoase.

Iata mesajele pe zodii in etalarea runelor pentru VINERI 20 septembrie 2019.

In legenda norvegiana, se stie ca zeul Odin si-a tras in teapa inima cu propria sa sulita si a atarnat-o in copacul vietii Yggdrasil pentru noua zile si noua nopti, totul ca sa poata percepe semnificatia mistica a runelor. Zeul Odin a facut acest urias sacrificiu plin de chin si risc pentru sine pentru ca stia ca runele transmiteau mesaje adanci, fiind punti de comunicare intre supranatural si natural, iar daca putea intelege aceste mesaje ar fi dobandit intelepciune profunda si putere nelimitata. Zeul si oamenii sai puteau folosi runele ca vraja pentru protectie si succes pentru ca ele erau simboluri izvorate din sursa destinului.

De aceea, inca din primul secol popoarele germanice au folosit runele atat pentru scris cat mai ales pentru virtutile lor metafizice si de natura magica.

Este un instrument foarte valoros pentru cei ce cauta intelegere mai profunda a situatiilor, predispozitii sau raspunsuri subtile la o intrebare. Runele nu iti dau un indiciu iar tu iti folosesti intuitia pentru urmatorul tau pas.

Desi in acele vremuri toata lumea le folosea, adevaratii cunoscatorii ai tainelor runelor erau considerati vindecatori sau magicieni. Doctorii tratau boli, razboinicii se rugau pentru batalii in lupte, vanatorii pentru o prada bogata.

Fiecare runa are mai multe semnificatii si un element comun intre acestia iar interpretarea etalarilor este variata si are la baza exact semnificatia acestor pietre magice.

Primeste mesajul, coreleaza-l cu viata ta prezenta si extrage din el tot ce e mai bun ca sa te imputerniceasca si sa iei cele mai bune decizii!

ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – Hagalaz (inversata) : Pot exista unele pericole neasteptate in spatele unor sarcini usoare, deci fii prudent. Unele pericole ascunse pot exista din lumea naturii. Partenerul sau amantul pot ascunde ceva de tine. Hagalaz este runa perturbarii. Vremea este un aspect important al acestei rune, deci iti transmite sa te pregatesti cum se cuvine in fata furtunii, fulgerelor sau potopului.

ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – Laguz : Intelegerea despre creatie iti ajuta viata sa curga asa cum vrei. Echilibrul emotional este construit din armonia creatiei din jurul tau. Mancarea naturala duce la o curgere naturala a sanatatii, mancarea non-naturala duce la stagnare si dizarmonie. Apa este un fluid ce se misca constant, deci si tu sa iti aranjezi viata ca sa curgi usor ca apa. Accepta schimbarile pentru ca ele sunt singura constanta reala a vietii.

ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – Raido : Totul in viata vine in cicluri. Recunoscand acest lucru si urmandu-le, vei avea succes rapid si eficient. Ar trebui sa iti aliniezi stilul de viata dupa sezoane, onorandu-le adevarul. Nu te teme de vremurile provocatoare, sa stii ca atunci cand ceva este mai greu, va deveni mai usor in viitor. Totul are si o parte opusa. Provocarile te vor conduce spre recompense la fel de mari si bune.

