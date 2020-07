Etalare zilnica RUNE mistice VINERI 10 IULIE 2020. Mesaje din magia supranaturalului

In legenda norvegiana, se stie ca zeul Odin si-a tras in teapa inima cu propria sa sulita si a atarnat-o in copacul vietii Yggdrasil pentru noua zile si noua nopti, totul ca sa poata percepe semnificatia mistica a runelor. Zeul Odin a facut acest urias sacrificiu plin de chin si risc pentru sine pentru ca stia ca runele transmiteau mesaje adanci, fiind punti de comunicare intre supranatural si natural, iar daca putea intelege aceste mesaje ar fi dobandit intelepciune profunda si putere nelimitata. Zeul si oamenii sai puteau folosi runele ca vraja pentru protectie si succes pentru ca ele erau simboluri izvorate din sursa destinului.

De aceea, inca din primul secol popoarele germanice au folosit runele atat pentru scris cat mai ales pentru virtutile lor metafizice si de natura magica.

Este un instrument foarte valoros pentru cei ce cauta intelegere mai profunda a situatiilor, predispozitii sau raspunsuri subtile la o intrebare. Runele nu iti dau un indiciu iar tu iti folosesti intuitia pentru urmatorul tau pas.

Desi in acele vremuri toata lumea le folosea, adevaratii cunoscatorii ai tainelor runelor erau considerati vindecatori sau magicieni. Doctorii tratau boli, razboinicii se rugau pentru batalii in lupte, vanatorii pentru o prada bogata.

Fiecare runa are mai multe semnificatii si un element comun intre acestia iar interpretarea etalarilor este variata si are la baza exact semnificatia acestor pietre magice.

ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – INGUZ (cu fata in sus). Sa stii ca cei dragi sunt parte din fluviul vietii si ca drumul tau este imbogatit pentru ca ii stii si pentru ca si tu esti parte din viata lor. Tine ochii deschisi la vise. Trecutul nu poate fi schimbat dar el iti poate influenta directia. Nu fii prea distras de trecut pentru ca acum e momentul sa mergi tot inainte si sa incepi lucruri noi.

ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – Jera: Jera este simbolul campurilor de grau, secara si in. A sosit vremea recoltei si, odata cu ea, o perioada de belsug si recompense. Iarna a durat destul, plantarea s-a finalizat de mult, acum vine momentul rasplatei pentru ce ai facut pana acum. Jera este indicatorul abundentei.

ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – LAGUZ : Imagineaza-te ca esti in voia valurilor pe un fluviu si ai incredere in el, simte-te relaxat si in siguranta. Oricare ar fi situatia pe care o ai, poti avea incredere in acea parte din tine de nivel superior care te conduce si care se manifesta prin intuitie. Chiar daca ti se pare nerealist, situatia prezenta iti necesita acest comportament in care sa lasi intuitia sa te ghideze. Cand esti in asemenea situatie, nu este timp de reflectii si rationalizari.

