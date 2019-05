Eugen Neagoe a intrat mai devreme în vacanţă. Antrenorul şi-a reziliat contractul cu Sepsi

"În viaţa noastră, a antrenorilor şi a cluburilor, sunt şi momente de genul acesta, nu sunt plăcute, dar asta este situaţia, a venit acest moment. Cred că am reuşit lucruri extraordinare împreună, echipa a crescut în fiecare an, chiar dacă avem doar doi ani de primă ligă cred că au fost lucruri deosebite făcute de noi împreună, de toţi cei care am lucrat în această echipă. Bineînţeles, le mulţumesc şi suporterilor pentru că au fost întotdeauna alături de echipă, chiar dacă au fost şi meciuri în care au plecat mai supăraţi de la stadion. Până la urmă fotbalul este un sport, sunt şi momente mai delicate, mai pierzi şi jocuri, dar eu cred că sunt foarte mândri de rezultatele pe care le-a avut această echipă'', a spus Eugen Neagoe în cadrul unei conferinţe de presă.

''Nu este uşor ca în primul an în prima ligă să termini pe locul 9, să nu ai probleme cu retrogradarea, iar în cel de-al doilea an să te califici în play-off, să fii printre cele mai bune şase echipe din ţară şi, ştiţi foarte bine şi dumneavoastră, sunt echipe de tradiţie, echipe cu mare istorie, care nu sunt în play-off, iar noi am reuşit acest lucru şi cred eu că este un lucru formidabil pentru Sfântu Gheorghe ca în al doilea an de primă ligă echipa să fie în play-off. Dar, asta este situaţia! Vreau sa le mulţumesc tuturor oamenilor cu care am lucrat în această echipă, suporterilor, care au fost întotdeauna alături de echipa, şi sper că în continuare vor fi alături de echipă, pentru că aceşti băieţi merită respect. Suporterii trebuie să fie mândri de aceşti jucători, pentru că au reuşit lucruri frumoase şi, până la urmă, fotbalul se joacă pentru suporteri", a mai spus Eugen Neagoe.

Fostul tehnician al echipei Sepsi OSK a mai spus că este mândru ce ceea ce a realizat la Sfântu Gheorghe şi că, deocamdată, nu are nicio ofertă din partea altui club.

"Chiar acum am să merg cu domnul Dioszegi Laszlo (patronul echipei - n.r) să semnăm. (...) Aşa cum a spus şi dumnealui, am bătut palma, a rămas doar să semnăm o hârtie. (...) Nu am avut clauză de reziliere. (...) Regrete? Regrete întotdeauna ai, dar, sincer, chiar nu am ce să îmi reproşez. Aşa cum am spus, (...) jucătorii au avut un parcurs foarte, foarte bun, această echipă a avut un parcurs foarte bun în cele 26 de etape. După aceea, sigur, am avut şi unele probleme de lot, accidentări, lucruri care s-au întâmplat şi nu din vina noastră, pentru că atunci era clar un semnal de alarmă. Dar au fost jucători cu probleme destul de serioase, claviculă ruptă, ligamente încrucişate rupte în timpul unui joc. Au fost trei jucători care au necesitat operaţii şi care ne-au lipsit foarte mult. Dar, sincer, chiar nu am ce să îmi reproşez şi nici acestor băieţi, chiar nu am ce să le reproşez. Au fost admirabili pentru parcursul anului. La urma urmei am reuşit o performanţă extraordinară, iar eu sunt mândru de tot ce am realizat la Sfântu Gheorghe'', a afirmat Neagoe.

''Nu am fost supărat niciodată când am plecat de la o echipă, pentru că întotdeauna am fost foarte corect cu meseria pe care o fac şi încerc să îmi fac munca aşa cum cred eu de cuviinţă. Am reuşit lucruri frumoase cam pe la toate echipele la care am fost şi asta este cel mai important lucru pentru mine - să îmi fac meseria pe care mi-am ales-o, pe care o fac cu mare plăcere, cu devotament şi atunci vin şi rezultatele. Nu ştiu dacă este bine sau rău momentul când pleci de la o echipă, doar timpul va demonstra. Şi de la Iaşi am plecat după 15 jocuri fără înfrângere şi ne-am dat mâna, ne-am despărţit şi am rămas în relaţii bune. Aşa s-a întâmplat în urmă cu câţiva ani când am fost la Pandurii Târgu Jiu, au fost momente extraordinare şi aşa s-a întâmplat şi astăzi, aici, cu oamenii cu care am lucrat. (...) Nu am decis ce voi face pe viitor pentru că nu am o ofertă concretă în acest moment. Cu siguranţă merg acasă, am intrat mai repede în vacanţă decât băieţii, dar ce va fi în viitor chiar nu ştiu", a încheiat Eugen Neagoe, urând conducerii clubului "baftă şi inspiraţie!".

Patronul clubului Sepsi OSK, Dioszegi Laszlo, a subliniat că relaţiile contractuale au fost încheiate "pe cale amiabilă" şi că, până la finalul campionatului, locul lui Eugen Neagoe va fi preluat de antrenorul Marin Barbu.

"Am reuşit să ajungem la un acord comun cu domnul Eugen Neagoe şi începând de astăzi am reuşit să reziliem contractul dintre dânsul şi Sepsi OSK. Este o zi foarte grea pentru noi, fiindcă personal pot să spun că domnul Neagoe a realizat un lucru extraordinar de mare, a dus echipă în play-off. (...) Îi mulţumesc pentru tot ce a făcut pentru clubul nostru împreună cu tot staff-ul şi cred că rămâne în inima noastră şi vreau să rămânem prieteni şi îi urez baftă. (...) Domnul Marin Barbu lucrează pentru clubul nostru (...) şi pentru cele trei etape care au rămas ne-am gândit la dânsul ca să conducă echipa. (...) Încă o dată menţionez, e numit interimar, pentru cele trei etape rămase. (...) Vă spun sincer, nu am avut timp să ne gândim de înlocuitori (pentru Eugen Neagoe - n.r). De astăzi avem de lucru foarte mult şi până în 18 mai când se termină campionatul o să avem timp să ne gândim ce o să facem în viitor, cu cine", a declarat Dioszegi, în cadrul aceleiaşi conferinţe de presă.

Conducerea clubului Sepsi OSK a mai anunţat, de asemenea, că începând de joi a reziliat contractele, de comun acord, şi cu antrenorul secund Sebastian Moga, preparatorul fizic Marius Dima şi antrenorul cu portarii Florentin Rădulescu.