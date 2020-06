Eugen Teodorovici, după vizita la DNA: "Pentru cei care îmi vor altceva decât binele, să nu uite că am ce spune"

"Pentru cei care au fost îngrijorați de soarta mea de astăzi, vreau să le spun următorul lucru: celor de bine să îi asigur că nu s-a întâmplat absolut nimic. Nu m-au chemat ci am fost eu acolo, cerând acest lucru ca urmare a unei informări primite de la DNA cu privire la un dosar în care am fost și eu interceptat. Am vrut să merg la DNA pentru a asculta, pentru a vedea exact despre ce a fost vorba, recunosc că nici până astăzi nu știu care a fost speța, nu m-a interesat, vă spun sincer. Iar pentru cei care îmi vor altceva decât binele, le doresc și eu același lucru și să nu își mai piardă timpul încercând să afle despre mine pentru că nu au ce, dar să nu uite că am ce spune”, a spus Eugen Teodorovici, în mesajul video postat pe Facebook.

Fostul ministru al Finanţelor şi al Fondurilor Europene Eugen Teodorovici s-a prezentat joi dimineaţă la DNA, el declarând la ieşirea din sediul instituţiei că a vrut să asculte înregistrările unor discuţii cu politicieni cu funcţii înalte, înregistrări aflate într-un dosar din 2013, care a fost clasat.