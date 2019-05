Eugen Teodorovici, nemulţumit de ANAF: "România are nevoie de şi mai mulţi bani"

„Partea de colectare, categoric putea să fie mult mai bună. Nu pot să mă declar mulţumit şi am să spun ori de câte ori lucrurile stau în această situaţie", a spus ministrul Finanţelor Publice vineri, referindu-se la activitatea ANAF. Acesta a precizat că România are nevoie de şi mai mulţi bani.

„Eu am spus că, pe lângă cele 28% din PIB pe care ANAF-ul trebuie să le colecteze, obligaţia ANAF-ului este de a aduce 30%, deci oficial luat în calcul, când am făcut bugetul, 28%, dar obligaţia ANAF-ului este să crească, să aducă măsuri şi mai eficiente pentru a creşte acest procent la 30%. Ştiu că nu este simplu, dar undeva trebuie să începem, pentru că România are nevoie de bani, nu în sensul că nu avem bani să facem ceea ce am promis, dar România are nevoie de şi mai mulţi bani pentru a face şi mai multe, pentru că nevoile sunt foarte mari", a adăugat ministrul Finanţelor.

Teodorovici a spus că o rectificare bugetară va fi făcută la finalul lunii iulie, la fel ca în anul 2015, şi că speră să fie vorba despre o rectificare pozitivă.