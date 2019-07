Eugen Teodorovici: Politica noastră de a avea un deficit pe timpul anului liniar s-a demonstrat corectă

"Nu vă mai luaţi după ce spun cei din opoziţie, care spuneau şi anul trecut la fel despre deficitele de la început de an, s-a demonstrat foarte clar că la finalul anului, politica noastră de a avea un deficit pe timpul anului liniar s-a demonstrat că a fost o abordare corectă. Nu am depăşit anul trecut ce ne-am angajat, la fel şi în acest an. Este la cinci luni 1,4 deficitul şi se va păstra ceea ce noi am spus în 2018 şi anume 2,76", a spus Teodorovici, întrebat despre informaţiile vehiculate de Opoziţie, potrivit cărora deficitul pe cinci luni ar fi foarte mare, similar cu cel din perioada crizei.

El a spus că scopul rectificării bugetare este de a se identifica exact locurile în care este nevoie de sume suplimentare.

Întrebat dacă la şedinţa coaliţiei de guvernare s-a discutat despre o posibilă ordonanţă privind reducerea posturilor din ministere, Teodorovici a spus că s-a discutat despre o analiză a întregii administraţiei centrale.

"Ambii preşedinţi ai coaliţiei au anunţat o analiză, o evaluare a întregii administraţii centrale, ca structură, ca număr, secretari de stat, calitatea acestora, o evaluare individuală pe fiecare secretar de stat se va face în următoarele zile. Trebuie cât mai repede, este vorba de eficienţa administraţiei şi partea de buget", a adăugat Teodorovici.