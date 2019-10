Articol publicat in: Politica

Orban - Tomac, negocieri pentru susţinerea guvernului PNL. Ce au convenit cei doi şefi de partide

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Eugen Tomac, președintele PMP, s-a întâlnit miercuri cu premierul desemnat Ludovic Orban pentru a negocia susținerea guvernului PNL în Parlament. Orban a declarat că partidele au puncte comune și pot colabora pentru o viitoare guvernare. UPDATE Ludovic Orban a declarat miercuri că întâlnirea a fost pozitivă și că PMP are disponibilitatea de a "participa cu specialişti la rezolvarea marilor probleme cu care se confruntă România". "Am constatat că nu avem divergenţe majore, de altfel PNL împreună cu PMP colaborează în opoziţie de aproape trei ani de zile, am susţinut împreună foarte multe demersuri comune şi ne-am înţeles în cele mai multe privinţe. Şi discuţia de astăzi a fost o discuţie pozitivă în care am stabilit teme importante care trebuie rezolvate de viitoarea guvernare şi o dorinţă de colaborare în continuare", a declarat Ludovic Orban miercuri seară, după întâlnirea cu PMP. S-a discutat și despre participarea PMP la guvernare, dar nu s-a luat o decizie. "Există disponibilitatea lor de a participa cu specialişti la rezolvarea marilor probleme cu care se confruntă România. Vom stabili practic nivelul de implicare la următoarea discuţie", a mai explicat Orban.El a spus că sunt două runde de negocieri, prima urmând să continue joi şi vineri, iar a doua urmând să fie probabil marţi şi miercuri. Întrebat în ce măsură este sigur pe cele 18 voturi ale PMP, Orban a răspuns: "PNL şi PMP sunt membre în PPE, avem foarte multe puncte comune, foarte multe activităţi, de altfel colaborăm la nivel european şi colaborăm şi în România de o bună bucată de vreme. Nu avem divergenţe majore, sunt convins că ne vom înţelege şi că parlamentarii PMP vor susţine Guvernul". ______ ”Mă bucur că am găsit multă deschidere din partea premierului desemnat pe marginea subiectelor care sunt de interes pentru PMP, cum este cel legat de Republica Moldova. Sunt convins că vom ajunge la un punct de vedere care să exprime în totaltate preocuparea noastră constantă faţă de acest subiect”, a declarat Eugen Tomac după întâlnire. Liderul PMP a afirmat că a agreat cu Orban să se insiste ca legea privind alegerea primarilor în două tururi să fie adusă în Parlament şi votată. ”Mă bucur că există această de deschidere din partea PNL”, a mai spus Tomac. Anterior, Tomac a declarat că trebuie găsit un consens cât mai rapid între toate partidele care au votat moţiunea de cenzură şi căderea Guvernului Dăncilă pentru a fi învestit un nou Guvern cât mai rapid. Senatul a respins, miercuri, propunerea legislativă a USR, care prevede alegerea primarilor în două tururi în cazul în care niciunul dintre candidaţi nu întruneşte majoritatea de voturi. PMP a votat „pentru” alături de PNL. Citește și: Proiectul USR privind alegerea primarilor în două tururi de scrutin, respins de Senat loading...

