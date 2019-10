Articol publicat in: Politica

Proiectul USR privind alegerea primarilor în două tururi de scrutin, respins de Senat

Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum 41 min) // Sursa: romaniatv.net Senatorii nu doresc revenirea la alegerea primarilor în două tururi de scrutin. Senatul a respins, miercuri, propunerea legislativă a USR, care prevede alegerea primarilor în două tururi în cazul în care niciunul dintre candidaţi nu întruneşte majoritatea de voturi. Alegerea primarilor în două tururi se află şi printre condiţiile puse de prezidenţiabilul USR - PLUS Dan Barna în cadrul consultările de la Cotroceni pentru susţinerea Guvernului lui Ludovic Orban. Uniunea Salvați România a depus în mai 2019, la Senat, un proiect de lege pentru revenirea la alegeri în două tururi pentru primari. Proiectul USR vizează modificarea art. 101 din Legea 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale astfel: "(2) Este declarat ales primar candidatul care a întrunit majoritatea voturilor valabil exprimate. (3) În cazul în care niciunul dintre candidați nu a întrunit majoritatea prevăzută la alin. (2), se organizează un nou tur de scrutin la două săptămâni de la primul tur de scrutin, la care participă numai primii doi candidați stabiliți în ordinea numărului de voturi obținute în primul tur, respectiv primii doi candidați dacă sunt aflați în situație de balotaj. (4) În urma organizării unui nou tur de scrutin, este declarat ales candidatul care a obținut cel mai mare număr de voturi valabil exprimate". Art. 102 din aceeași lege ar urma să se abroge". VEZI AICI PROIECTUL USR consideră că aceste modificări sunt esențiale pentru ca primarul ales să devină cu adevărat reprezentativ, deoarece ar avea susținerea a mai mult de jumătate dintre votanții activi ai localității. În prezent, România are primari de mari municipii aleși prin votul a mai puțin de 20% din numărul total al alegătorilor, susţin reprezentaţii USR, care dau şi câteva exemple: Gabriela Firea (București) – 13,84%, Mihai Chirica (Iași – 15,36%), George Scripcaru (Brașov) – 18,38%, Decebal Făgădău (Constanța) – 16,12% și Adrian Florin Dobre (Ploiești) – 11,07%. Miercuri, senatorii au respins proiectul USR. Au fost 47 de voturi "împotrivă" şi 31 "pentru". "PSD și UDMR nu sunt partide naționale, democratice. Sunt o gașcă de baroni locali care vor să conducă primăriile și județele ca niște moșieri. Și asta au dovedit astăzi în Senat când au votat împotriva alegerilor pentru primar în 2 tururi. Parlamentarii lor nu sunt niște reprezentați ai cetățenilor care urmăresc binele țării. Nu că ar fi o noutate, dar e foarte clar că nimic nu le poate băga mințile în cap, sunt complet irecuperabili. Căderea guvernului PSD, pe care UDMR l-a susținut fără ezitare chiar și când Dragnea distrugea justiția cu ordonanțe de urgență, nu i-a făcut mai responsabili. Dimpotrivă, tot mai speriați de perspectiva pierderii puterii și banilor, vor să se asigure că își păstrează puțina putere pe care o mai au. Alegeri în 2 tururi înseamnă normalitate, înseamnă respectarea voinței poporului și democrației reprezentative. Alegeri într-un singur tur înseamnă consolidarea puterii baronilor. Înseamnă o frână în dezvoltarea României. E clar că aceste două partide trebuie să dispară de pe scena politică pentru binele țării. Dar trebuie să se petreacă prin vot, trebuie să îi aruncăm la coșul de gunoi prin vot popular, la prezidențiale, la locale și parlamentare. Iar votanții lor, mințiți și decepționați atâția ani, trebuie să primească reprezentarea corectă de care au nevoie. Au nevoie de partide care să le reprezinte cu adevărat interesele", a scris senatorul USR Vlad Alexandrescu. loading...

