Euro ar putea ajunge la 5,2 RON anul viitor! Previziunile sumbre ale băncilor străine pentru România!

Veştile băncilor străine pentru România sunt destul de îngrijorătoare. JPMorgan, Mitsubishi Financial, Erste, Commerzbank și BNP Paribas şi mai multe bănci estimează un curs de 4,88 lei/euro în ultimul trimestru al acestui an. E posibil ca euro să treacă de pragul de 4,9 abia în primul trimestru al următorului an, având în vedere că atunci ar trebui să se fi încheiat deja alegerile parlamentare.