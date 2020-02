Europa Liberă: PSD nu mai bani de salarii, angajaţii au încasat leafa cu întârziere

Surse din PSD au declarat pentru Europa Liberă că din cauza problemelor financiare ale partidului angajații nu și-au primit la timp salariul în luna ianuarie. Noua conducere a început să concedieze o parte din personalul angajat în ultimii ani, iar partidul a încheiat un contract pentru comunicare cu o firmă apropiată de deputata PSD Diana Tușa.

Personalul își aștepta salariile după Anul Nou, dar a avut surpriza să constate că partidul nu își achită obligațiile financiare.

Întârzierea salariilor a devenit una acută până la sfîrșitul lunii ianuarie, deoarece Autoritatea Electorală Permanentă nu a virat subvenția. Autoritatea a anunțat pe 28 ianuarie că PSD va primi peste 7,1 milioane de lei ca subvenție – bani publici. PSD a virat banii către angajați după trei zile, vineri 31 ianuarie 2020, dar în unele conturi banii au ajuns la începutul lunii februarie.

CÂŢI BANI au primit partidele politice cu titlul de subvenţii. La cine s-a dus grosul

Partidul a trecut și la concedieri, mai multe persoane care lucrau la sediile PSD din timpul lui Dragnea și Dăncilă fiind anunțate că urmează să fie date afară. Printre cei care au fost dați afară se numără și angajați care se ocupau cu partea de comunicare.

„Erau mulți care nu făceau nimic la partid și doar încasau banii. De la începutul acestui am reziliat și contractul cu firma de bodyguarzi, urmează să mai dăm oameni afară pentru a eficientiza activitatea”, au spus surse din PSD.

Din informațiile Europei Libere, partidul a încheiat un contract cu o firmă apropiată de Diana Tușa, deputat PSD. Firma urmează să ajute partidul pe partea de comunicare, după ce angajații au fost dați afară, scrie Europa Liberă.

Din totalul subvenţiilor de 15.120.000 de lei, 7.104.247,14 de lei au fost acordaţi PSD, 3.943.235,50 de lei - PNL, 1.052.831,91 de lei - USR, 899.126,84 de lei - UDMR, 861.873,20 de lei - Partidului Alianţa Liberalilor şi Democraţilor, 473.774,36 de lei - Partidului Mişcarea Populară, 21.607,92 de lei - UNPR, 658.019,94 de lei - Pro România, 105.283,19 de lei - Forţei Naţionale.



Totalul subvenţiilor estimate pentru 2020 se ridică la 181.441.000 de lei.

Totalul subvenţiei de la bugetul de stat pentru fiecare formaţiune politică (partid politic/organizaţie a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale) pe 2020 este următorul: 85.251.435,58 de lei - PSD, 47.319.086,84 de lei - PNL, 12.634.052,50 de lei - USR, 10.789.581,53 de lei - UDMR, 10.342.535,35 de lei - Partidul Alianţa Liberalilor şi Democraţilor, 5.685.323,63 de lei - PMP, 259.296,51 de lei - UNPR, 7.896.282,81 de lei - Pro România, 1.263.405,25 de lei - Forţa Naţională.



AEP reaminteşte că în anul 2020 subvenţiile acordate partidelor politice, prevăzute în bugetul Autorităţii, se acordă pe baza numărului total de parlamentari înscrişi în fiecare dintre partidele politice la data de 1 ianuarie a acestui an.

Preşedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat, întrebat cu privire la raportul Curţii de Conturi şi Autorităţii Electorale Permanente, că "cine a făcut tâmpenii trebuie să răspundă".

"Am cerut şi eu parte din raport, să-mi explice. Nu am găsit cuvântul 'sifonat'. Am înţeles că raportul s-a închis. A existat o amendă. Cine a fost o să răspundă. (...) Cine a făcut tâmpenii trebuie să răspundă", a spus Ciolacu duminică, într-o conferinţă de presă la Timişoara.



Potrivit Europa Liberă, partidele au cheltuit ilegal sau fără să poată justifica o parte din banii publici pe care îi primesc subvenţie de la stat. Sursa citată precizează că raportul Curţii de Conturi şi Autorităţii Electorale Permanente arată că banii publici au fost folosiţi de partide fără respectarea în integralitate a prevederilor legale.