EUROSPORT LIVE VIDEO ONLINE STREAMING HALEP - SWIATEK: Culoar spre finala Roland Garros

Meciul lui Halep cu Swiatek va fi precedat de o întâlnire de simplu feminin şi două de simplu masculin.

Partidele de pe terenul Philippe Chatrier încep la ora 12.00.

Tot luni, în primul meci de pe terenul Simonne-Mathieu, perechea Horia Tecău/Jean-Julien Rojer (România/Olanda) va evolua în sferturi la dublu contra echipei argentiniene Guido Pella/Diego Schwartzman.

Dacă trece de jucătoarea poloneză, Simona Halep o va întâlni în sferturi pe învingătoarea dintre Amanda Anisimova (SUA), locul 51 WTA, şi Aliona Bolsova Zadoinov (Spania), locul 137 WTA, meci programat luni, de la 12:00.

O nouă surpriză înregistrată sâmbătă la Roland Garros 2019 ar fi, aparent, în avantajul Simonei Halep. Adversara româncei din optimile competiției este o sportivă care ocupă în prezent locul 104 WTA: poloneza Iga Swiatek.

Tânăra Iga Swiatek, care a împlinit chiar în ajun 18 ani, a reușit, sâmbătă, să o elimine de la French Open 2019 pe campioana olimpică en-titre, portoricana Monica Puig (25 de ani), locul 59 WTA, după ce în primul set aceasta din urmă o „umilise” pe poloneză cu un categoric 6-0. Iga Swiatek și-a revenit și a câștigat setul al doilea cu 6-3, ducând partida în decisiv și câștigând apoi și al treilea set tot cu 6-3. Este, fără îndoială, cea mai spectaculoasă calificare de până acum la turneul Roland Garros 2019. Meciul a durat două ore fără zece minute. De altfel, sportiva poloneză a izbucnit în lacrimi de bucurie la finalul partidei, copleșită de emoția acestei reușite.

Simona Halep, locul 3 WTA și deținătoarea trofeului parizian, a învins-o, sâmbătă, pentru a opta oară, pe Lesia Tsurenko din Ucraina, locul 27 WTA, în turul al treilea al turneului de la Roland Garros 2019 și s-a calificat în optimile competiției după un meci care a durat mai puțin de o oră.

Simona Halep și Iga Swiatek nu s-au mai întâlnit niciodată. Poloneza are șapte titluri ITF, dar niciunul în circuitul WTA.

La nivel de junioare, însă, ea a obţinut performanţe la grand slam-uri. În 2018, Swiatek a câştigat turneul de la Wimbledon la simplu junioare şi French Open la dublu junioare. De asemenea, ea a jucat în 2017 în finala de dublu junioare la Australian Open.

Simona Halep – Iga Swiatek, in optimile Roland Garros 2019. "Următorul meu obiectiv este…"

„Următorul meu obiectiv este să fiu cât se poate de stăpână pe mine, pe gândurile şi emoţiile mele din timpul meciurilor. Eu cred că am progresat foarte mult la acest capitol„, a spus Simona Halep.

„Să joc împotriva Simonei Halep este unul dintre visurile mele, nu am nimic de pierdut. Obiectivul meu era să ajung în turul 2 la Roland Garros. Eram fericită că joc pe tabloul principal. E incredibil că am ajuns în a doua săptămână la Roland Garros. Sunt fericită că am ocazia să văd măreţia jucătorilor de top şi chiar să învăţ de la ei. Şi să pierd cu Simona e frumos„, a spus şi Iga Swiatek, care a avut unele probleme de sănătate înaintea meciului cu Simona Halep de la Roland Garros 2019: „Mi s-a îndoit genunchiul la un antrenament, iar durerea s-a dus până la spate. Dar am luat analgezice şi m-a ajutat mult. Probabil, voi lua şi împotriva Simonei. Analgezicele sunt bune".

Clasamentul pentru Turneul Campioanelor a suferit modificari ca urmare a rezultatelor inregistrate in prima saptamana de la Roland Garros.



Simona Halep continua sa se afle pe pozitia a 7-a, dar poate urca vertiginos cu un rezultat bun la Paris.



Cu un nou succes la Grand Slam-ul din capitala Frantei, reprezentanta noastra va urca pe primul loc in clasamentul WTA Race.



Prima pozitie e ocupata in prezeent de Petra Kvitova, urmata de Karolina Pliskova si Naomi Osaka. Cele trei nu-si vor mai adauga, insa, niciun punct pana la sfarsitul saptamanii.



Dar iata cum arata, in acest moment, clasamentul pentru Turneul Campioanelor:



1. Petra Kvitova 3.525 puncte

2. Karolina Pliskova 3.401p

3. Naomi Osaka 3.091p



4. Kiki Bertens 2.781p

5. Ashleigh Barty 2.605p

6. Belinda Bencic 2.419p

7. Simona Halep 2.137p

8. Bianca Andreescu 1.827p

-----------------------

9. Angelique Kerber 1.630p

10. Johanna Konta 1.558p



La Turneul Campioanelor participa primele 8 tenismene ca punctaj obtinut in anul in curs.



27 octombrie - 3 noiembrie e perioada in care va avea loc Turneul Campioanelor, care anul acesta se va muta in China, la Shenzhen, dupa 5 ani petrecuti in Singapore.