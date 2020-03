Eurovision 2020 a fost anulat din cauza noului coronavirus. Anunţul făcut de organizator

Spectacolul trebuia să aibă loc în luna mai, la Rotterdam.

"Cu regret profund, trebuie să anunțăm anularea Eurovision Song Contest 2020 de la Rotterdam”, au anunțat organizatorii, Uniunea Europeană de Radiodifuziune (EBU).

„În ultimele săptămâni, am explorat multe opțiuni alternative pentru a permite concursului Eurovision să se desfăşoare. Cu toate acestea, incertitudinea creată de răspândirea Covid-19 în toată Europa și restricțiile instituite de guvernele țărilor participante și de autoritățile olandeze au determinat EBU să ia decizia dificilă de a nu merge înainte cu evenimentul, așa cum era planificat”, se arată în comunicatul European Broadcasting Union (EBU), organizatorul concursului Eurovision.

An official statement from the European Broadcasting Union on the #Eurovision Song Contest 2020. pic.twitter.com/b3h7akxvpF