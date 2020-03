Evadare în masă din închisorile din Sao Paulo. Peste 1.000 de deţinuţi au fugit, cu o zi înainte să li se restrângă drepturile

Aproximativ 400 de deţinuţi au evadat numai din închisoarea Mongagua, scrie portalul brazilian G1. Motivul revoltei puşcăriaşilor este dat de faptul că de marţi ar urma să li se suspende vizitele, dar şi programele de muncă în afara centrelor de detenţie. De programul respectiv beneficiau aproximativ 34.000 de deţinuţi.

Citeşte şi Belgienii au găsit primul anticorp care neutralizează Covid-19: "Sunt necesare teste suplimentare"

Evadări similare au avut loc şi în alte trei închisori din statul Sao Paulo, şi anume Porto Feliz, Tremembe şi Mirandopolis, numele total al deţinuţilor care au fugist estimându-se la aproximativ 1.350.

În Sao Paulo se află Primeiro Comando da Capital, cea mai puternică organizaţie criminală din Brazilia.

Hundreds of prisoners have escaped from a prison in São Paulo after they staged a rebellion over Coronavirus restrictions. Multiple prisons are reporting rioting and rebellions #Brazil #Coronavirus pic.twitter.com/FD6hjei6UG