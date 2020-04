EVALUARE NAŢIONALĂ 2020, BACALAUREAT 2020. Se anulează simulările, dar nu şi examenele. An universitar, prelungit până în octombrie

"Am precizat că nu se îngheaţă anul şcolar şi că vom căuta soluţii. Vom veni şi vom prezenta scenariile de reluare a cursurilor pentru perioada următoare. Vor fi luate în calcul doar când, elevii, studenţii şi cadrele didactice doar când vor fi în siguranţă.

Suntem atenţi la tot ce se intâmplă în celelalte state membre UE. Sunt în contact cu toţi aceşti ministri. Vom avea o videoconferinţă în care vom prezenta ce măsuri luăm în calcul. Privim cu încredere că în curând vom relua cursurile şi că vom putea susţine aceste examene naţionale", a explicat demnitarul de la Educaţie.

Ministrul a atras atenţia că toate cursurile online făcute în perioada de stare de urgenţă de către elevi nu au fost unele de predare ci doar de fixare a cunoştinţelor iar pentru aceste cursuri nu se dau note.

"În această perioadă aceste lecţii online au fost unele de fixare a cunoştinţelor. Nu au fost notaţi elevi. Nu au fost lecţii de predare. Vom regelementa în mod clar care sunt parametri în care trebuie să se desfăşoare şi aceste lectii online.

Este necesar un răspuns legal, clar şi reglementat pentru întrebările elevilor şi profesorilor dar şi a elevilor", spune Anisie.

E a mai spus că "simulările în mod clar sunt anulate" pentru că nu mai pot fi susţinute la acest moment.

"Noi le-am inlocuit cu acele teste de antrenaemnt puse la dispoziţia elevilor de clasa a 8-a si a 12-a. Apoi vor fi explicate la emisiunile TVR răspunsurile la aceste teste. Este bine ca aceste teste să fie rezolvate în parteneriat cu cadrul didactic de la clasă.

Având baremele elevul se poate inclusiv autoevalua pe baza raspunsuriloe date", a spus demnitarul. Ea a oferit lămuriri precise şi privind salariile şi concediile profesorilor, care nu vor suferi nicio modificare.

"Am mai spus si repet, salariile se plătesc ca şi până acum În niciun cay nu se pune problema șomajului tehnic la nivelul domeniului educaţie. Noi am recomandat cadrelor didactice ca in perioada 3.21 aprilie, perioada vcacantei sa intre in concediu. Isi pot lua concedii de odihna in acea perioada", a conchis ministrul Educaţiei.

An unvicversitar, prelungit până în octombrie

Cel mai important anunţ făcut de demnitar e acela că examenul de rezidenţiat se va susţine în acest an, cel mai probabil în luna noiembrie, iar anul universitar va fi prelungit până în octombrie.

"Împreună cu ministrul Sănătății am realizat un ordin comun prin care am prelungit anul de rezidenţiat până la 31 octombrie. Examenul s-ar put