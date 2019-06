EXATLON ROMANIA 1 IUNIE 2019 LIVE VIDEO KANAL D: Ultimul joc special înainte finalei. Cine va fi CASTIGATOR EXTALON 2019?

EXATLON ROMANIA 1 IUNIE 2019 LIVE VIDEO KANAL D:. Competiţia se apropie de final. Fanii vor putea urmări ultima bătălie a acestui sezon pe 9 iunie 2019, începând cu ora 20:00, la Kanal D.

EXATLON ROMANIA 1 IUNIE 2019 LIVE VIDEO KANAL D: Sâmbătă seară urmează o nouă confruntare:

Seara trecuta la “Exatlon” s-au aflat numele celor sase semifinalisti care se vor lupta in continuare pentru marile premii ale sezonului 3

Fetele ramase in competitie sunt Nicoleta Lunca, Andreea Arsine si Catalina Seicaru, iar la baieti au ramas Gabriel Nedelcu, Andrei Botoaca si Ion Surdu.

Dupa ce Gabi Nedelcu si Ion Surdu s-au salvat de la eliminare si si-au asigurat locul in semifinala, Andrei Botoaca si Costin Gheorghe s-au duelat pentru a ramane in competitie, iar Giubi (n.r. Andrei Botoaca) a reusit sa il invinga pe colegul sau, cu scorul de 2 la 0.

Aventura “Exatlon” a luat sfarsit pentru Costin Gheorghe care a tinut sa multumeasca intregii echipe pentru experienta extraordinara avuta in cadrul competitiei.

“Regretul a disparut dupa acest meci. I-am spus si lui Giubi (n.r. Andrei Botoaca) ca, daca eram foarte aproape sa castig, cu siguranta aveam un regret enorm. Astazi m-a batut, a fost mai bun decat mine si fiind mai bun, linisitea mea sufleteasca este alta. O sa incep si eu cu o poveste. Incep cu oamenii din spatele camerelor, lumea nu stie cati oameni muncesc pentru noi. Am vazut oameni care muncesc 20 de ore pe zi, pe care lumea de acasa nu ii vede.



Rog frumos copiii de acasa sa isi aprecieze parintii. Eu cinci luni de zile cat am stat aici, am simtit un gol, ca si cum ei n-ar mai fi … chiar daca am 30 de ani, si tot copilul lor sunt. Le-am simtit lipsa. Vreau ca si copiii de acasa sa isi aprecieze parintii si sa petreaca mai mult timp cu ei. Am stat cinci luni departe de copilul meu, fetita mea a crescut cinci luni in timpul asta; nu stiu ce a facut, nu stiu daca este bine, voi ajunge acasa si o sa vad. Mi-e dor de surorile mele, mi-e dor de toata lumea de acasa. Pot sa spun ca Exatlon m-a schimbat, cu siguranta, in bine”, a declarat Costin Gheorghe, la despartirea de echipa.

In duelul fetelor, dupa ce Catalina Seicaru, Nicoleta Lunca si Andreea Arsine au reusit sa avanseze mai departe catre semifinala, Cristina Constantinescu a fost eliminata din concurs.

“Mi-a fost foarte frica in prima zi cand am venit. Am avut foarte multe frici: sa ma dau pe tobogan, sa sar peste obstacole. Au fost multe peste care am putut sa trec si nu as fi crezut ca o pot face. Au fost foarte multe momente grele dar nu am vrut sa renunt, am avut momente de cumpana. Am plans de foarte multe ori, pentru ca mi se parea foarte greu. Vreau ca oamenii de acasa sa stie ca tot ce se intampla aici, la Exatlon, este real si tot ce se intampla aici, fiecare moment pe care noi il traim chiar se intampla. (…) Copiii ar trebui sa inteleaga ca sportul e bun, ca trebuie sa iti doresti foarte mult si sa lupti pentru ceea ce iti doresti, indiferent de cat de greu este”, a declarat Cristina Constantinesc la final.

Cei ramasi in competitie au avut parte de o supriza, ce a constat intr-un minigame, iar invingatorii, Ion Surdu si Nicoleta Lunca, au castigat fiecare cate 2.500 lei pentru a face cumparaturi, atat pentru ei cat si pentru cei dragi de acasa.

In urma celor doua eliminari de la Faimosi, in semifinale au ramas 2 Razboinici si 4 Faimosi care se vor lupta acum pentru un loc in marea finala, ce va avea loc pe 9 iunie.

Nu ratati urmatoarele confruntari de la “Exatlon”, in fiecare sambata si duminica incepand cu ora 20:00.