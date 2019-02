EXATLON ROMANIA 5 FEBRUARIE 2019: Umilinţă pentru Războinici: Câţi bani câştigă Faimoşii pe săptămână

Pentru o răsplată de 5.000 de euro pe săptămână, "Faimoşii" Mario Fresh, Costin Gheorghe şi Ami sunt provocaţi să se certe pentru a face bătălia mai interesantă.

Odată cu începerea celui de-al treilea sezon al show-lui Exatlon, din 12 ianuarie, în competiţie au intrat trei vedete: cântăreţii Mario Fresh (19 ani) şi Ami (30 de ani), dar şi fotbalistul Costin Gheorghe (30 de ani) fac parte din echipa "Faimoşilor".

"Pe lângă miza de 100.000 de euro la care te gândeşti din start, noi, cei din echipa «Faimoşilor», am fost remuneraţi cu 4.000-5.000 de euro pe săptămână, în timp ce echipa «Războinicilor» primea puţin peste 1.000 de euro pe săptămână per membru. Mi s-a părut o sumă bună când am intrat, apoi mi-am dat seama însă că de fapt situaţia e grea. În primul rând, primeam mâncare puţină, proastă. Aveam raţie. Eram înfometaţi tocmai pentru a fi înrăiţi şi pentru a ridica spiritul competiţiei în felul acesta. Aşa ajungeam să ne jignim, să ne provocăm la bătaie, fiind un scop de bază pentru a face show-ul mai interesant. E greu pentru o femeie într-o asemenea competiţie", a mărturisit, sub protecţia anonimatului, o vedetă care a participat la Exatlon în sezonul trecut.

Conform contractului, toţi participanţii sunt obligaţi să nu facă dezvăluiri din spatele camerelor de filmat, altfel primesc amenzi usturătoare.

Pe lângă cele zece vedete, care au intrat în joc, au plecat în Republica Dominicană alţi zece concurenţi, care fac parte din tabăra "Războinicilor". Printre aceştia se află oameni cu condiţie fizică de invidiat: luptători MMA, karate, judo şi dansatori.

Jimborean Ovidiu are 30 de ani, este luptător de MMA, care a obţinut de-a lungul timpului numeroase titluri de campion.

Iar Mihai Berar, 29 de ani, lucrează în Ministerul de Interne, este absolvent de Drept şi a urmat cursuri de kinetoterapie. A practicat mai multe sporturi, printre care karate, volei, box, judo,