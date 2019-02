Exatlon Romania live video online, sâmbătă, 9 februarie. Concurenţii luptă pentru hotel

Ana Maria Stamen a fost eliminata de la Exatlon Romania, scrie huff.ro. Aceasta a pierdut duelul impotriva Mihaelei Popescu.

Cel de-al treilea joc de protectie a luat sfarsit cu un scor categoric, de 9 la 1 in favoarea Faimosilor.Singurul punct de la Razboinici a fost adus de Mihaela Popescu. Ceilalti Razboinici nu au reusit sa puncteze deloc, iar presiunea a crescut din ce in ce mai mult.

Cea care a avut cele mai mici procentaje din echipa Razboinicilor a fost Ana Maria Stamen.

Echipa Razboinicilor a votat, iar cea care a intrat la duel cu Ana Maria Stamen a fost Mihaela Popescu. Aceasta a inceput sa planga cand a aflat ca va merge la duel si a sustinut ca voia oricum sa se ofere sa mearga la duel, daca nu era nominalizata.

Ana Maria Stamen a pierdut duelul si se va intoarce acasa, in Romania.

"Buna, Cosmin! Ma bucur din tot sufletul ca am ajuns pana aici si ca am fost aleasa din atatia oameni. Ma bucur ca am facut cunostinta cu niste suflete frumoase si n-o sa va uit niciodata si o sa va sustin de acasa. Si ma bucur ca l-am avut si voi o sa il aveti in continuare ca antrenor pe Giani. E un om deosebit. Nu se compara cu ce vedem la televizor. Imi pare rau ca atat a fost! Voi pleca cu fruntea sus si fericita, totusi, ca am avut parte de experienta aceasta si ca nu o sa mai am alta experienta vreodata, asa. Si va multumesc mult si din tot sufletul pentru absolut tot! Si tie Giani!", a spus Ana Maria Stamen, in lacrimi.

Despre Ana Maria Stamen

Ana Maria Stamen a inceput sa practice sport de la varsta de 5 ani jumatate, cand a pasit pentru prima oara in sala de gimnastica artistica, iar in paralel mergea si la cursuri de balet, timp de 12 ani facand dans clasic.

In prezent face parte dintr-o trupa de dans, dar este si studenta. Felul ei de a fi este ceea ce o face unica, energia pozitiva pe care o emana celor din jur fiind o calitate importanta a tinerei razboinice.