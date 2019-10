Articol publicat in: Extern

Exerciţii militare de amploare în Rusia. Putin supervizează tirurile de rachetă

Autor: Filip Stan Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Vladimir Putin, preşedintele rus, a supervizat joi manevre militare în care sunt antrenaţi 12.000 de militari şi tirul a 16 rachete balistice şi de croazieră, transmite televiziunea rusă. Exerciţiul intitulat "Grom-2019" ("Tunet-2019") se desfăşoară de marţi în întreaga Rusie şi include, între altele, tiruri de rachete balistice de tip Iars şi Sineva - atât de la sol, cât şi din aer şi de pe mare. Televizunea rusă a difuzat imagini în care preşedintele Putin supervizează de la Ministreul rus al Apărării, alături de ministrul Serghei Şoigu, manevrele militare. 12.000 de militari participă la acest exerciţiu "doar de natură defensivă", al cărui obiectiv este să "formeze trupele în aplicarea măsurilor vizând descurajarea unui potenţial inamic". Ministerul rus al Apărării a anunţat că submarine din cadrul flotei ruse au tras rachete balistice de la mările Barents, Arctica şi Ohoţk, în Extremul Orient rus. Rachetele trase de submarine au atins Kamceatka, în Extremul Orient rus, şi un poligon de antrenament în nord-vest. O rachetă balistică de tip Iars a fost lansată de la poligonul de antrenament de la Pleseţk (nord) către o ţintă situată în Kamceatka, a precizat aceeaşi sursă. "Toate rachetele şi-au atins ţinta", a dat asigurări ministerul. Grom-2019 intervine la mai puţin de două luni după abandonarea Tratatului Forţelor Nucleare Intermediare (INF), semnat de Statele Unite şi Rusia în timpul Războiului Rece, care interzicea rachetele cu o rază de acţiune cuprinsă între 500 şi 5.500 de kilometri. Rusia organizează cu regularitate mari manevre militare, anual, în septembrie, în care sunt mobilizaţi zeci de mii de militari. loading...

