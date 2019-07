Fabio Fognini vrea să arunce Wimbledonul în aer: "Englezi nenorociţi! Sper să explodeze o bombă aici"

Fabio Fognini a fost eliminat de Tennys Sandgren, numărul 94 ATP, în turul trei, scor 6-3, 7-6 (12), 6-3.

În timpul setului al doilea al a fost auzit spunând pe teren următoarele: "E corect să joc aici? Englezi nenorociţi. Sper ca o bombă să explodeze pe clubul ăsta. Ar trebui să explodeze o bombă aici".

După meci, Fabio Fognini şi-a cerut iertare. "Terenul nu era bun. De multe ori, atunci când eşti pe teren eşti frustrat. Nu eram mulţumit de prestaţia mea de astăzi. (...) S-a întâmplat ceva pe teren. Dacă s-a simţit cineva ofensat, îi cer iertare. Nicio problemă", a spus el.

Fabio Fognini, down two sets to Sandgren, is NOT happy that #Wimbledon put him on Court 14.



"A bomb should explode here." pic.twitter.com/EBnLwGHOPP