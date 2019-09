Facebook a picat puţin după ora 16.30, ora României. În special utilizatorii din Europa au semnalat problema. Italia, Cehia, Suedia, Ungaria, Ucraina, Slovenia şi România au semnalat problema. "Pagini albe şi în Polonia", a mai semnalat un internaut.

De asemenea, au fost semnalate probleme şi în spaţiul arab. "Down in Egypt!", "Down in Saudi Arabia" sau "Down in Algeria!", au mai scris utilizatorii.