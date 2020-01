Familia Alexandrei, cerere de ultima oră în dosarul Caracal. Gheorghe Dincă ar putea ieşi din închisoare

"Sunt multe indiciii temeinice în care membrii familiei Dinca împreuna cu acesta au savrasit infractiunile de trafic de persoane. Una peste alta vine ultima declaratie a inculpatului Dinca in care spune ca au participat doua persoane, ca a dus niste oase pe care le-a plantat in liziera. Vine si dl Diosteanu Dan care confirma faptul ca membrii familiei Dinca se ocupau de astfel de infractiuni de trafic de persoane. Pentru aceste motive si multe altele, avand in vedere si cele doua expertize care din punctul meu de vedere nu sunt conforme realitatii, solicitam sa fie trimis dosarul inapoi la Parchet pentru a se continua urmarirea penala intr-un mod eficient si elocvent fata de cum s-a solutionat aceasta cauza", a declarat avocatul Aurel Moldovan, la Parchetul General.

Rechizitoriul în Dosarul ”Caracal”, în care Gheorghe Dincă este acuzat că le-a ucis pe adolescentele Luiza Melencu şi Alexandra Măceşanu, a fost trimis de DIICOT Parchertului ICCJ pentru verificarea sub aspectul legalităţii şi temeiniciei. Conducerea Parchetului ÎCCJ a anunţat că procurorul general Bogdan Licu a constituit un colectiv de procurori, care va elabora un referat cu propuneri. Dosarul va ajunge în instanță, la Tribunalul Olt.

La începutul anchetei DIICOT, Gheorghe Dincă a susţinut că a ucis-o pe Alexandra Măceşanu, în vârstă de 15 ani, pe data de 25 iulie şi, ulterior, i-a incinerat corpul într-un butoi din curtea casei sale. De asemenea, el a afirmat că a ucis-o şi pe Luiza Melencu, de 18 ani, dispărută în luna aprilie, iar resturile corpului le-ar fi aruncat la marginea unei păduri de lângă Caracal.

În urma unei expertize ADN efectuate de INML s-a stabilit că fragmentele osoase găsite în cenuşa din butoiul metalic de la domiciliul lui Gheorghe Dincă aparţin Alexandrei Măceşanu, cu o probabilitate de 99,93%.

INML a efectuat o altă expertiză a fragmentelor osoase descoperite lângă pădure, însă specialiştii nu au reuşit să stabilească cui aparţine ADN-ul.

La ultima audiere, Gheorghe Dincă şi-a schimbat declaraţia iniţială, în sensul că nu ar fi ucis-o pe Luiza Melencu, dată dispărută în luna aprilie 2019. El le-ar fi spus procurorilor că Luiza a fost luată din casa lui de alte persoane.

