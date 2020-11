Familie de români reţinută de autorităţile de frontieră maghiare, după ce au refuzat să se legitimeze, pretinzând că sunt traci VIDEO

Oamenii le-au declarat politistilor ca sunt traci si se intorc in tara in care s-au nascut si au refuzat sa prezinte politistilor de frontiera maghiari documentele.

Vazand ca spiritele se incing, autoritatile maghiare au solicitat sprijinul colegilor romani dupa ce adultii s-au baricadat in masina, au blocat sensul de intrare in tara si au refuzat sa colaboreze cu oamenii legii. Intr-un final, politistii au reusit sa deschida autoturismul care avea placute de inmatriculare pe care era scris TRACIA si au fost nevoiti sa il imobilizeze pe barbatul in varsta de 35 de ani, scrie Lugojinfo.ro.

La verificarea in baza de date s-a stabilit ca cei cinci se intorceau din Danemarca in Romania si in urma cu cativa ani locuiau in Matnicu Mic, comuna Fardea. Cei cinci au fost retinuti de autoritatile maghiare pentru verificari suplimentare deoarece nu au putut prezenta nici un document de identitate al lor sau al masinii, adultii aratand doar niste hartii fara valoare care nu pot inlocui documentele de identitate. Intregul incident fost transmis live pe o retea de socializare.

Politistii de frontiera au anuntat ca efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de tentativa de trecere ilegala a frontierei de stat, fals privind identitatea, conducerea unui vehicul neînmatriculat si cu numere de înmatriculare false si participatie improprie la tentativa de trecere frauduloasa a frontierei de stat.

