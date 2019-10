Articol publicat in: Justitie

FBI l-a arestat pe fratele Rechinului. Reţeua din care fac parte "The Boy", "Jan Hoţul" şi "Şobo" a fost destructurată

Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net La câteva luni după ce Tudor Florian, zis "Rechinu", acuzat că a condus o rețea internațională de skimming, a fost arestat în Mexic, autoritățile din SUA au anunțat arestarea fratelui acestuia, Claudiu Martin Florian. Fratelui celui mai de temut român, Rechinul, a fost arestat de FBI. El făcea parte dintr-o grupare care se ocupa cu fraude prin sisteme informatice şi mijloace de plată electronice în țări precum SUA, Mexic și Italia. Autoritățile americane au anunțat reținerea a 18 persoane, dintre care 13 români, membri ai unei vaste rețele specializate în skimming și spălare de bani, care acționa pe teritoriile mai multor țări, prejudiciul creat de aceștia ridicându-se la zeci de milioane de dolari. Cei 18 au fost arestați în urma unei operațiuni coordonate de FBI. Potrivit unui comunicat al Departmentului de Justiție, biroul din New York, cei 18 sunt: Claudiu Martin Florian (cunoscut drept „Florin Claudiu”, „Johnny Ion”, „Jan Hoțul”, „Petru Andrioaie” sau „Petru Andrioane”), Alex Donati, Raul Ionuț Vidrășan („Mișu” sau „The Boy”), Mircea Constantinescu (poreclit „Șobo”), Nikolaos Limberato („Nicu Limberto)”, Cristian Costea („Momo”), Alin Haneș Călugăru, Ionela Constantinescu („Pitica”), Theofrastos Limberatos, Andrew Eliopoulos, Valentin Petrescu („Gico Cosmin Giscan” sau „Zoltan Pruma”, Peter Samolis, Kelly Karki Lam, George Șerban, Dragos Diaconu, Mădălin Alexandru Anca („Mateo Fernandez Alejandro”), Cristian Ulmanu („Boris Moravec”) și Iuliana Mihăilescu. O reţea de români ce se ocupa cu clonarea de carduri, destructurată în SUA. Prejudiciul, 20 de milioane de dolari Potrivit comunicatului citat, Claudiu Martin Florian, fratele interlopului Tudor Florian, cunoscut sub numele de „Rechinu”, a fost arestat în Cabo San Lucas, Mexic, Raul Ionuţ Vidrăşan în Perugia - Italia, toţi ceilalţi fiind arestați în Statele Unite. „Potrivit acuzațiilor, inculpații s-au folosit de know-how-ul tehnologic pentru a fura zeci de milioane de dolari de la instituții financiare și persoane fizice. Datorită muncii depuse de FBI, CBP și NYPD, inculpații sunt acum în arest și vor fi deferiți justiției”, a declarat procurorul din Manhattan, Geoffrey S. Berman. Potrivit acuzațiilor, în perioada 2014 - septembrie 2019, cei 18 au obținut prin fixare de sisteme de tip ‘skimming’ pe bancomate informații despre conturile victimelor, în vederea copierii datelor informatice conţinute de cardurile introduse în acestea. Datele extrase erau apoi folosite pentru a extrage sume de bani din bancomate. Gruparea se ocupa cu fraude prin sisteme informatice şi mijloace de plată electronice (clonare de carduri) în țări precum SUA, Mexic și Italia. La sfârșitul lunii iulie, poliţiştii şi procurorii DIICOT au anunțat că au reușit să destructureze o grupare specializată în skimming şi trafic de migranţi, care ar fi acţionat, de 7 ani, în România, Mexic, SUA şi alte ţări. Gruparea, formată din cetăţeni români şi mexicani, acționa încă din anul 2012 pe teritoriul României, Mexicului şi SUA și era condusă de un român, Tudor Florian, zis şi “Rechinu’”. Acesta deţinea, prin persoane interpuse, mai multe firme specializate în achiziţionarea şi montarea de bancomate pe teritoriul Mexicului. Membrii grupării instalau însă sisteme de tip ‘skimming’ pe aceste bancomate, în special în localităţi situate pe litoralul mexican şi frecventate de foarte mulţi turişti străini, în vederea copierii datelor informatice conţinute de cardurile introduse în acestea. Datele extrase erau apoi folosite pentru a extrage sume de bani din bancomate. Conform Poliţiei, alţi membri ai grupării s-ar fi deplasat în state precum S.U.A., India, Paraguay, Indonezia etc., de unde ar fi extras bani din conturile bancare aferente instrumentelor electronice de plată copiate. Banii astfel obţinuţi ar fi fost introduşi în circuitul financiar legal, prin achiziţionarea de terenuri, autoturisme de lux, construirea de clădiri sau ca şi capital al unor societăţi comerciale de tip “paravan”, atât în Mexic, cât şi în România. La gruparea organizată au aderat şi alte persoane, de cetăţenie română, care aveau ca rol protejarea, prin violenţă şi şantaj, a demersurilor infracţionale, de acţiunile altor grupări de criminalitate organizată. Astfel, în cazul nesupunerii membrilor grupării, aceştia erau pedepsiţi cu acte de violenţă. “Pentru controlarea persoanelor recrutate (electronişti, persoane care retrăgeau bani folosind cardurile bancare clonate sau membri ce aveau rolul exercitării actelor de violenţă), membrii grupării ar fi interacţionat cu alte grupări de crimă organizată din România, în special din Craiova şi Bucureşti”, arată Poliţia Română. Potrivit DIICOT, în cursul anului 2018, pe fondul unor divergenţe existente cu un fost membru al grupării care avea rolul de a supraveghea derularea în condiţii de siguranţă a activităţilor infracţionale, liderul grupării a dispus şantajarea membrilor familiei acestuia. În 2 aprilie 2018, persoana vătămată a fost înjunghiată într-un loc public din oraşul Cancun, la comiterea faptei participând patru membri ai grupării. Ulterior, în 11 iunie 2018, în timp ce victima se afla în acelaşi oraş, în autoturismul său, împreună cu o altă persoană, a fost împuşcată de o persoană care asigura paza liderului grupării. loading...

