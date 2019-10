Articol publicat in: Societate

O reţea de români ce se ocupa cu clonarea de carduri, destructurată în SUA. Prejudiciul, 20 de milioane de dolari

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net O reţea compusă din 13 români care se ocupau cu clonarea de carduri şi spălarea de bani a fost destructurată în SUA. Foto: rtv.net Gruprea internaţională de clonare de carduri, din care făceau parte şi 13 români, au fost puşi sub acuzare în SUA pentru fraude, operaţiuni de skimmiimg, spălare de bani, precum şi furt agravat de identitate, scrie news.ro. Potrivit departamentului de Justiţie, victime au fost atât instituţii financiare, cât şi persoane fizice, iar prejudiciul se ridică la 20 de milioane de dolari. Citeşte şi Cinci români, arestaţi în India pentru clonare de carduri Numărul total al membrilor grupării este de 18, iar 13 dintre aceştia sunt români. Cei mai mulţi au fost arestaţi joi, iar 4 dintre ei, toţi români, se aflau deja în custodia autorităţilor, pentru alte infracţiuni. Celelate persoane vizate în acest caz sunt 4 americani şi un grec. Potrivit procurorului Manhattanului, Geoffrey S. Berman, "inculpaţii au participat la o amplă operaţiune internaţională de fraudare a bancomatelor şi spălare de bani, folosindu-şi know-how-ul tehnologic pentru a fura zeci de milioane de dolari de la instituţii financiare şi persoane fizice". La rândul său, William F. Sweeney Jr. director asistent al FBI, a apreciat că este extrem de frustrant să retragi bani de la un ATM şi apoi să descoperi că toate informaţiile tale bancare au fost furate, iar contul ţi-a fost golit. Potrivit unui comunicat al Departamentului de Justiţie, în perioada 2014 - septembrie 2019, Florian Claudiu Martin - Jane Hoţul, Alex Donati, Raul Ionuţ Vidrăşan – zis „The Boy", Mircea Constantinescu – zis Sobo, Nikolaos Limberatos – zis Nicu Limberto, Cristian Costea – zis Momo, Alin Haneş Călugăru, Ionela Constantinescu – zisă Pitica, Theofrastos Lymberatos, Andrew Eliopoulos, Valentin Petrescu – zis Zoltan Pruma, Peter Samolis, Kelly Karki Lam, George Şerban, Dragoş Diaconu, Mădălin Alexandru Anca, Cristian Ulmanu – zis Boris Moravec, Iuliana Mihăilescu au acţionat în cadrul unei reţele internaţionale de skimming al ATM-urilor, obţinând ilegal nformaţii despte conturile diferitelor persoane, utilizând dispozitive tehnologice avansate pentru a înregistra numerele de cont şi datele personale şi pentru a clona aceste carduri şi a le utiliza pentru retragerea de sume din conturile victimelor. Florian Claudiu Martin şi Alex Donati locuiau în Cabo San Lucas, Mexic, Raul Ionuţ Vidrăşan locuia în Perugia - Italia, toţi ceilalţi locuind în Statele Unite. Unii dintre acuzaţi au coorodonat sau au lucrat în echipe care au activat pe teritoriul SUA desfăşurând operaţiuni de skimmimg. stabilind locurile ideale pentru a acţiona, instalând disppozitivele de skimming pe ATM-uri, luându-le apoi şi retrăgând mari sume de bani cu ajutorul unor carduri clonate. Alţii primeau coletele cu dispozitivele de skimming sau cu părţi componente, din SUA sau din străinătate, în timp ce alţii realizau dispozitivele respective, iar un alt grup era al celor care spălau banii prin conturi bancare, achiziţii de proprietăţi sau transportând cea mai mare parte a sumelor. Este vorba sute de operaţiuni derulate pe întreg teritoriul SUA, invlusiv în New York şi în cel puţin alte 17 state. Au fost fraudate instituţii financiare şi persoane fizice, prejudiciul fiind de peste 20 de milioane de dolari. loading...

