Articol publicat in: Sport

CHINDIA TARGOVISTE - FCSB LIVE VIDEO ONLINE STREAMING 20 OCTOMBRIE 2019: Derby insolit, Steaua vrea titlu, dar e egala nou-promovatei

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 45 min) // Actualizat: (acum 45 min) // Sursa: romaniatv.net CHINDIA TARGOVISTE - FCSB LIVE VIDEO ONLINE STREAMING. FCSB joacă în această seară la Ploiești, contra Chindiei Târgoviște, într-o partidă din ultima etapă a turului Ligii 1. Partida va fi liveTEXT pe RomaniaTV.net și în direct la Look Sport, TV Telekom Sport și TV Digi Sport. CHINDIA TARGOVISTE - FCSB LIVE VIDEO ONLINE STREAMING. Unul dintre cele mai interesante meciuri ale etapei a 13-a din Liga I se joacă la Ploieşti. Duminică, de la ora 20:30, Chindia Târgovişte o întâlneşte pe FCSB, care nu mai are voie să facă paşi greşiţi pentru a rămâne în lupta pentru play-off. CHINDIA TARGOVISTE - FCSB LIVE VIDEO ONLINE STREAMING. Chindia Târgovişte este una dintre surprizele plăcute ale acestui sezon din Liga I. Acum, pentru echipa pregătită de Viorel Moldovan are meci cu FCSB, care traversează o perioadă excelentă. O singură partidă directă au mai disputat cele două. În vara lui 2017, Chindia Târgovişte şi FCSB au încheiat la egalitate, scor 3-3. Nou promovata este la doar două puncte în spatele ocupantei locului 6, Dinamo, care are, însă, un meci mai mult disputat. După primele 12 etape disputate, Chindia Târgovişte a acumulat 15 puncte, iar acum vine după victoriile obţinute la limită, scor 1-0, pe propriul teren, cu Astra Giurgiu, şi în deplasarea de la FC Voluntari. CHINDIA TARGOVISTE - FCSB LIVE VIDEO ONLINE STREAMING. ECHIPE PROBABILE: Chindia Târgoviște: Aioani - Martac, Pițian, Leca, Neciu - Neguț, Rață, Bic, Burlacu - Dumiter, D. Florea

Rezerve: I. Popescu, Voduț, Cherchez, C. Dinu, Dudea, Ivancic, D. Dumitrașcu

Antrenor: Viorel Moldovan FCSB: A. Vlad - Cr. Manea, I. Cristea, Planic, Panțâru - Vână, L. Filip, Moruțan - Ad. Popa, Gnohere, Fl.Tănase

Rezerve: Bălgrădean, V. Crețu, Nedelcu, Moutinho, Soiledis, Hora, Perianu

Antrenor: Bogdan Vintilă Stadion: „Ilie Oană”, Ploiești

Arbitru: Ionuț Coza / A1: Ciprian Florin Danșa / A2: Ionel Valentin Dumitru / Observator: Dan Berbecaru Înainte de finalul turului, FCSB se află pe o poziție la care nu se gândeau nici cei mai pesimiști fani: locul 11, cu doar 15 puncte. Situația se poate schimba însă în cazul unei victorii la duelul din această seară, un eventual succes putând să-i propulseze pe roș-albaștri până în zona locurilor de play-off. În aceeași situație se află însă și Chindia Târgoviște. Nou-promovata a avut un tur de campionat cu lumini și umbre, dâmbovițenii fiind pe locul 10, cu 15 puncte, la egalitate cu FCSB. Roș-albaștrii au patru absenți importanți înaintea acestui meci: Ovidiu Popescu, Florinel Coman și Răzvan Oaidă sunt suspenați, în timp ce Dennis Man e accidentat. CHINDIA TARGOVISTE - FCSB LIVE VIDEO ONLINE STREAMING. Vintilă are probleme "Suntem FCSB și trebuie să câștigăm toate meciurile. Am cei mai buni jucători, dar trebuie să demonstreze că sunt cei mai buni meci de meci. Asta e greu, să-i motivez de la joc la joc, mai ales cu echipele mici. De ce trebuie să-i motivez? Să-i fac mai buni. Trebuie să-i fac mai buni. Nu e de ajuns să se automotiveze. E un factor care mă ajută, dar nu e decisiv. Jucătorii mei sunt printre ce mai buni. Acum sunt cum vreau eu să fie. Sunt liniștiți și echilibrați. Ei pot mai mult si asta încerc să le transmit. Nu știu dacă sunt pe placul lor. Eu simt că sunt lângă mine. Nu ieșeam de pe ultimul loc dacă nu erau lângă mine”, a spus Vintilă, la conferința de presă ce a prefațat partida. CHINDIA TARGOVISTE - FCSB LIVE VIDEO ONLINE STREAMING. Moldovan speră să se păstreze tradiţia "Este un joc foarte important pentru noi. Ne-am pregătit foarte bine, ne dorim toate cele trei puncte. La finalul acestui sezon regulat sperăm să acumulăm cât mai multe puncte pentru a ne îndeplini obiectivul, calificarea în play-off. Toți jucătorii sunt apți, am de unde alege. Sper să fiu inspirat ca și până acum pentru a face alegerile corecte. Nu am pierdut, ca antrenor, cu FCSB, pentru că nu am jucat cu ei până acum. Cu Steaua este altă poveste”, a spus Viorel Moldovan, tehnicianul Chindiei, la conferința de presă ce a prefațat partida. CHINDIA TARGOVISTE - FCSB LIVE VIDEO ONLINE STREAMING va fi live pe Romania TV.net de la ora 20.30. loading...

