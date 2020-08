FCSB, noroc la tragerea la sorţi din Europa League! Adversar facil pentru trupa lui Gigi Becali. Cu cine vor juca Botoşani şi Craiova

Tragerea la sorți are loc, luni, de la ora 13:00, la Nyon, Elveția. FCSB are al patrulea coeficient (20.500) dintre echipele participante în turul I preliminar al Europa League. Craiova stă ceva mai prost (5.000), dar va scăpa de adversarii dificili. Nu e și cazul celor de la FC Botoșani, care are un coeficient de 3.340 și va da un exament imporant încă de pe 27 august, data meciului din primul tur preliminar.

Adversarele posibile pentru FCSB:

FC Shirak (Armenia)

UE Engordany (Andorra) / FK Zeta (Muntenegru)

Sirens (Malta)

Adversarele posibile pentru Craiova:

FC Noah (Armenia)

Sumgayit City (Azerbaidjan)

FC Petrocup-Hincești (Republica Moldova)

FC Lokomotive Tbilisi (Georgia)

Adversarele posibile pentru FC Botoșani:

Lech Poznan (Polonia)

Partizan (Serbia)

FC Ordabasy (Kazahstan)

Meciurile se vor disputa pe 27 august, într-o singură manșă. Terenul va fi stabilit prin tragere la sorți.

Calendarul ediției 2020/2021 din Europa League:

10 august: tragerea la sorți pentru turul 1 preliminar

27 august: turul 1

31 august: tragerea la sorți pentru turul 2 preliminar

1 septembrie: tragerea la sorți pentru turul 3 preliminar

17 septembrie: turul 2

18 septembrie: tragerea la sorți pentru play-off

24 septembrie: turul 3

1 octombrie: play-off