Feli Donose, prima poză cu iubitul pe Instagram: "Omu' ăsta îi bărbatu' meu"

"Mi-am spus acum: Iar îți dai iubirea pe dinafară să vadă toată țara, Feli!", a scris artista pe pagina de Instagram, alături de o fotografie în care-l sărută pe iubitul ei.

"Nu prea pun eu poze cu Cătă... că lui nu îi place in "lumina reflectoarelor" deși pe mine mă susține până în pânzele albe să-mi duc în lume visele cât mă țin picioarele - vorba cântecului. De luni de zile mă gândesc dacă să postez poza asta.

E o poza de vara trecută. Din primul weekend petrecut in doi, fără Nora Luna fizic langa noi dar cu ea in gând la fiecare pas... Cand mă ține de mână pe stradă le spun mândră tuturor oamenilor pe lângă care trecem in gând: Omu' ăsta îi bărbatu' meu!" Ca si entitate pe pământul ăsta , eu mă consider o persoana întreagă", a mai scris artista.

"Nu cred că trebuie să ne completeze cineva ca să fim un intreg. Da atunci cand" ți-ai găsit jumatatea ", devii un întreg ȘI jumătate. Sunt un intreg si jumatate' norocos", adaugă Feli.