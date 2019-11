Felix Bănilă, procuror şef DIICOT, pe 6 septembrie: "Dincă ar fi putut avea un complice" Risipiceanu era verificat din 7 august!

Ştefan Risipiteanu ar putea fi unul dintre complicii lui Dincă, s-au dispus expertize criminologice privind mâna dreaptă a lui Dincă, spune procurorrul Felix Bănilă încă din septembrie.

"Tot în 7 august 2019, s-a dispus specialiștilor din Institutul Național de Criminalistică stabilirea profilului genetic al unei persoane din anturajul inculpatului, Risipiceanu Ștefan, și compararea profilului genetic determinat al acestuia, precum și a profilelor genetice ale inculpatului și victimelor cu profilele genetice rezultate din examinarea firelor de păr, a urmelor de contact și a mai multor obiecte purtătoare de urme, ridicate din casa și autoturismul inculpatului" a spus procurorul-șef al DIICOT.

"Da, am dormit la el acasa. Am dormit in sopron, in urma cu doua saptamani. Am dormit pana marti seara, pe 23 iulie. Am fost si joi. Am batut cu piatra in poarta, ca el nu prea a auzit, a raspuns. A venit si mi-a raspuns la poarta si l-am intrebat ce facem, ca avea niste fan de cosit. Intre timp, mi-a zis sa il las si sa merg sa imi iau mancare de la cantina sociala si sa il mai caut vineri, dupa ora 16.00. (...) Nu era speriat, nu era baut. Am stat de vorba cu el 2-3 minute”, a spus Stefan Risipiteanu la momentul respectiv. În direct la România TV, Lazarus l-a suspectat încă de la început pe vecinul lui Dincă de complicitate.