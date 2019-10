Articol publicat in: Politica

Felix Stroe: Ne-am săturat de bărbaţi de stat îmbrăcaţi în fuste. Vrem la Cotroceni un preşedinte român, o femeie

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Felix Stroe, preşedintele PSD Constanţa, a declarat la o întâlnire electorală că "ne-am săturat de bărbaţi de stat îmbrăcaţi în fuste" şi că la Cotroceni trebuie să ajungă "un preşedinte român, o femeie, o femeie care a ştiut să fie mamă pentru copii, care să fie profesoară pentru elevi, care să fie prim-ministru pentru toţi românii". Foto: facebook.com Felix Stroe susţine că PSD creşte în sondaje şi că Viorica Dăncilă este deja peste Klaus Iohannis. "Doamna preşedinte a crescut continuu, astăzi conduce cu un punct şi jumătate faţă de Iohannis, faţă de Moţăilă", a spus Felix Stroe în faţa mulţimii. "Doamna preşedinte, ne-am săturat de bărbaţi de stat îmbrăcaţi în fuste. Vrem la Cotroceni un preşedinte român, o femeie, o femeie care a ştiut să fie mamă pentru copii, care să fie profesoară pentru elevi, care să fie prim-ministru pentru toţi românii. Vă vrem la Cotroceni şi ne vom da sufletul şi vom face toate eforturile să fiţi la Cotroceni, pe data de 10 şi pe data de 24", a continuat Felix Stroe. El a spus că oamenii vor să trăiască în pace socială, "să trăim româneşte în ţara noastră, România". "Am convingerea, dragi prieteni, dragi colegi, că pe data de 10 şi pe data de 24 noiembrie Dumnezeu nu va fi neamţ. Nu va fi neamţ! Dumnezeu va fi român!", a afirmat el, în aplauzele şi scandările celor prezenţi. Citeşte şi: Viorica Dăncilă i-a acordat primul ajutor unei persoane căreia i s-a făcut rău la miting. Imagini inedite cu premierul VIDEO loading...

