Articol publicat in: Politica

Viorica Dăncilă i-a acordat primul ajutor unei persoane căreia i s-a făcut rău la miting. Imagini inedite cu premierul VIDEO

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Premierul Viorica Dăncilă a ajutat la acordarea primului ajutor unui bărbat în vârstă, căruia i s-a făcut rău la mitingul electoral care a avut loc joi la Murfatlar, în judeţul Constanţa. Bărbatul a leșinat la finalul mitingului, iar Viorica Dăncilă s-a dus imediat la el, să vadă ce se întâmplă. Potrivit imaginilor difuzate de România TV, premierul a stat lângă acesta până la sosirea echipajelor medicale. Citeşte şi ALEGERI PREZIDENTIALE. Dăncilă: "Nu vom gira un guvern care taie pensii şi salarii". Iohannis, trimis să lectureze Constituţia Viorca Dăncilă se află în turneu electoral pentru alegerile prezidenţiale din 10 noiembrie, iar în traseul de joi s-a aflat judeţul Constanţa. Liderul PSD Constanţa, Felix Stroe, i-a îndemnat pe români să voteze Dăncilă la prezidenţiale, afirmând că "Dumnezeu va fi român, nu neamţ". Imaginile de Murfatlar, cu Viorica Dăncilă ajutând la acordarea primului ajutor: loading...

