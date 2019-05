Ferrari a prezentat un model hibrid de autoturism de lux. Viteza de top a noului bolid este de 340 km pe oră VIDEO

Dotat cu un motor cu 1.000 de cai putere dezvoltat pentru Formula 1, noul automobil hibrid sport 4WD SF90 Stradale a fost prezentat la sediul istoric al companiei din Maranello, din apropiere de Modena, în nordul Italiei.

Directorul general Louis Camilleri a descris automobilul ca fiind "uimitor, rapid şi complet revoluţionar". Pe lângă emoţia oferită de viteză şi performanţă, noul automobil oferă o autonomie de 25 de kilometri folosind doar energie electrică, permiţând şoferilor să plece de acasă în linişte şi să traverseze centrele oraşelor fără să producă zgomot sau emisii poluante.

"Va fi silenţios, nu dorim să ascundem că acest automobil poate circula şi cu energie electrică", a spus directorul pentru tehnologie, Michael Leiters. Smartphone-urile celor 130 de jurnalişti participanţi la lansare au fost luate de organizatori, pentru a preveni fotografierea neautorizată a noului model.

Ferrari a fabricat deja un model hibrid, seria limitată LaFerrari, dar SF90 Stradale, va fi primul care va fi produs pe scară mai largă.

Prezentarea a avut loc în aceeaşi săptămână în care fosta companie mamă a Ferrari, Fiat Chrysler, a propus grupului francez Renault o fuziune, parţial pentru a recupera decalajul avut în cazul vehiculelor electrice.

Ferrari a fost separată de Fiat Chrysler şi listată separat. Cele două companii au acelaşi acţionar principal, holdingul Exor al familiei Agnelli.

Motoarele hibride au fost introduse în cursele de Formula 1 în 2014, contribuind la facilitarea transferului de tehnologie către automobilele Ferrari care circulă pe drumurile publice.

Aproximativ 2.000 de clienţi selectaţi din toată lumea au fost invitaţi la Ferrari să vadă şi să rezerve noul automobil, de miercuri seară până vineri, acestea urmând ssă fie livrate în următoarele 12 luni. Preţul va fi anunţat în această săptămână.

Alţi cumpărători vor aştepta mai mult de un an. Ferrari vinde peste 65% din automobilele sale unor clienţi care deţin deja unul.

Există şi alte automobile sport electrice premium care sunt pe cale să apară pe piaţă. Între acestea se află viitorul Roadster Founder Series aş Tesla, al cărui preţ va fi de peste 200.000 de dolari, şi Rimac Concept Two, cu un preţ de aproximativ 2 milioane de dolari.

Ferrari a anunţat anul trecut că are în plan 15 modele noi, inclusiv hibride, un vehicul utilitar şi ediţii speciale.

