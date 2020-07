Fetiţa de etnie romă adoptată de Dragoş Bucur şi Dana Nălbaru a împlinit 8 ani. Cum arată acum India Roxana

Adaptarea nu a fost una ușoară, dar, într-un final, Roxana a reușit să se obișnuiască și să-i iubească pe noii membri ai familiei. Recent, fetița a împlinit opt ani, iar mama ei, Dana Nălbaru, a fotografiat-o în timp ce sufla în lumânările din tort.

"La mulţi ani, minune! Te iubesc!", este mesajul transmis de vedetă pe rețelele de socializare.

Zâmbetul pe care îl afișează acum Roxana în toate pozele pe care mama ei le postează pe conturile de socializare demonstrează că s-a adpatat perfect și este un copil fericit, lucru confirmat, de altfel, și de Dana Nălbaru.

„Acum, ea este perfect integrată în familie, suntem foarte bine cu toții și sunt foarte fericită că mi-a dat Dumnezeu puterea asta de a înțelege, de a o înțelege pe ea, pentru că a trecut pitică prin niște lucruri destul de grele. Roxana este foarte drăguță, este un copil care se poate face foarte plăcut și e foarte veselă și foarte plină de viață. Vrea să cunoască tot”, a mărturisit artista într-o emisiune TV.

Dana Nălbaru, mărturisiri despre ziua în care a adoptat-o pe Roxana

Dana Nălbaru și-a dorit să înfieze un copil căruia să-i ofere o nouă șansă la viață. A cunoscut-o pe Roxana, fetița de etnie romă și nu a stat pe gânduri. Artista nu a plecat urechea la prejudecățile altora și a continuat să facă demersurile necesare pentru ca Roxana să fie în familia lor.

"Pe Roxana am văzut-o pe internet, pe lista copiilor greu adoptabili. Mai avea o lună până împlinea 5 ani. Era un copil bun care avea nevoie de familie și care probabil că astăzi ar fi fost tot acolo. Îmi amintesc tot din ziua aceea. Ne-am dus la Arad, unde locuia și am găsit-o foarte veselă, într-o rochiță roz. Nu vorbea. Dar s-a aruncat în brațele noastre din prima. Și a stat în brațele noastre cât am rămas acolo. Iar la scurt timp s-a mutat la noi. Și gata. Mi-am dat seama că, pentru a ajuta cu adevărat pe cineva, trebuie să ies din zona de confort.

Și chiar am ieșit din confort, pentru că mult timp a trebuit să învățăm unii de la alții: noi de la ea, ea de la noi. Ce vreau să zic cu asta? Nu este deloc ușor. Dar satisfacțiile sunt extrem de mari din primele zile, de când au început să se vadă și achizițiile ei. Din prima zi mi-a zis: «mama». Nu poate să ne spună pe nume. Dintotdeauna ne-a spus: «mama» și «tata»”, a povestit artista în cadrul unui interviu oferit în urmă cu patru luni pentru pentru life.ro.