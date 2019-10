Articol publicat in: Life

Ficăţei de pui cu usturoi

Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Iata un preparat simplu si rapid, numai bun pentru o cina delicioasa: Ficăţei de pui cu usturoi. Ingrediente Ficăţei de pui cu usturoi



– 500 g ficăţei de pui

– 4-5 căţei de usturoi

– 1/2 linguriţă oregano

– 1/2 linguriţă cimbru

– 1/2 linguriţă busuioc

– sare şi piper

– 1 pahar vin alb demisec

– câteva linguri ulei de măsline



Mod de preparare Ficăţei de pui cu usturoi



Se spală bine ficăţeii şi se curăţă de pieliţe. Se usucă pe un şervet curat şi apoi se pun la prăjit în uleiul de măsline încins, într-o tigaie încăpătoare, la foc mediu. Se întorc astfel încât să se rumenească pe toate părţile, iar pe final se sting cu vinul alb. Când sunt aproape făcuţi, se adaugă condimentele (sarea şi piperul, usturoiul şi ierburile) şi se lasă să scadă.



Se pot servi lângă o salată de sezon sau lângă un piure de cartofi.

Poftă bună!



