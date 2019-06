Fifor dă vina pe Iohannis pentru eşecul obţinerii unui loc de membru nepermanent în Consiliul de Securitate al ONU

„Nu au trecut nici 3 luni de când preşedintele Iohannis susţinea sus şi tare că, potrivit Constitutiei, preşedintele este titular al deciziilor de politică externă a României şi reprezentant al ţării noastre în plan extern. Acum, că România nu a câştigat locul în ONU, Iohannis nu mai vrea să fie titularul deciziei de politică externă a României. Normal să nu mai vrea, oricum nu a făcut nimic din această calitate conferită de Constituţie. În realitate, preşedintele Klaus Iohannis poartă cea mai mare parte din vină, în calitate de şef al diplomaţiei româneşti, pentru eşecul privitor la obţinerea locului de membru nepermanent al României in Consiliul de Securitate al ONU. Trimiterea unor scrisori, ceea ce i se pare un mare merit, nu echivalează cu declaraţii publice oficiale şi nici cu solicitări clare în foruri care ar fi putut face diferenţa”, a scris Fifor pe pagina sa de Facebook.



Mihai Fifor consideră că subiectul trebuia abordat la Summitul UE de la Sibiu.



„De ce preşedintele Iohannis nu a abordat subiectul la recentul Summit de la Sibiu? Dacă ar fi făcut asta, măcar in întâlniri bilaterale, ar fi putut obţine voturi în plus. Preşedintele Iohannis nu a cerut acest lucru nici de pe peluza Casei Albe, unde a avut onoarea, în numele României, să susţină o conferinţă de presă împreună cu preşedintele SUA, Donald Trump”, afirmă Fifor.



Preşedintele Consiliului Naţional al PSD susţine că linia de politică externă promovată de Klaus Iohannis, fără consultarea Parlamentului, obstrucţionând permanent Guvernul în numirea ambasadorilor, a contribuit decisiv la acest rezultat înregistrat la ONU.



„Preşedintele ar trebui să ne explice ce a făcut în această calitate pe care şi-a atribuit-o singur, pentru a obţine acel loc de membru nepermanent în Consiliul de Securitate al ONU. Cu câţi şef de stat sau de guvern a negociat pentru a susţine candidatura României şi care sunt rezultatele acelor negocieri? Apoi, domnul Iohannis a refuzat cu obstinenţă să vină să explice în faţa Parlametului şi a românilor, care sunt liniile de politică externă în care a angajat România. A refuzat să prezinte mandatul cu care s-a prezentat la reuniunile Consiliului Europen şi să le spună românilor care au fost rezultatele acelor întâlniri pentru România”, arată Mihai Fifor.



Fifor afirmă că „este momentul ca preşedintele Iohannis să îşi asume acest eşec diplomatic major al României”.



România a pierdut alegerile pentru un loc de membru nepermanent în Consiliul de Securitate al ONU, pentru mandatul 2020-2021, anunţă Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Estonia a obţinut un număr mai mare de voturi, fiind aleasă ca reprezentant al Grupului Est-European.



Preşedintele Klaus Iohannis a afirmat că unele "declaraţii politice nediplomatice, iresponsabile şi contraproductive" formulate fără mandat şi în afara competenţelor lor de unii reprezentanţi de nivel înalt ai autorităţilor române au condus la "alienarea sprijinului deja exprimat de unele state partenere şi la reticenţă faţă de candidatura României". "Eforturile diplomatice depuse au fost, astfel, boicotate, fiind creată impresia, eronată pe fond, a unei lipse de predictibilitate a României faţă de dosare de politică externă importante, sensibile şi complexe", arată şeful statului.