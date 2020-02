Fiica lui Adrian Minune a vorbit despre divorţ. "Noi am încercat să găsim o soluţie..."

Karmen și Bogdan Căplescu au împreună o fetiță, iar în ultimul timp nu au mai apărut în fotografii împreună, fapt ce a dat naştere la fel de fel de speculații, despre un iminent divorţ.

Karmen, fiica lui Adrian Minune, a clarificat însă situația, în direct la tv. Dacă ar fi să-i dăm crezare, se pare că soțul ei își dorește mai multă intimitate și nu vrea să fie în lumina reflectoarelor, așa că i-a propus artistei să șteargă toate pozele cu el de pe rețelele de socializare.

"Nu există asta! Nu va exista niciodată! Nu concep să existe vreodată un divorţ sau vreo despărţire, după bebe, în primul rând asta! Noi am încercat să găsim o soluţie, pentru că Bobo preferă intimitatea. Am decis împreună să postez doar eu cu fata şi pozele cu el să le arhivez. Ei bine, cum am făcut chestia asta, oamenii din presă au văzut asta şi fără nicio întrebare, fără nimic, au tras concluzii", a declarat Karmen, la Antena Stars.