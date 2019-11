Fiica lui Salam, mărturii cutremurătoare: "Tata m-a luat în braţe şi mi-a spus că mama nu mai e cu noi"

Betty Salam și-a pierdut mama pe vremea când avea doar opt ani. Astăzi, pentru prima oară după tragicul moment din familia cântărețului de manele, când a pierdut-o pe soția lui, Fănica, în urma unei boli incurabile, artista a spus că ea a presimțit că urma să se întâmple inevitabilul. "A venit tatăl meu la mine, m-a luat în brațe și mi-a spus că mama nu mai e cu noi", a povestit Betty la Pro TV.

"Doar cine a trecut prin așa ceva înțelege, cine nu a trecut prin acest sentiment nu are cum să înțeleagă niciodată. Am știu ce trebuie să fac de acum încolo și indiferent de vârsta pe care o am trebuie să-mi iau viața în mâini și cum trebuie să lucrez cu mine. Simțeam nevoia să am pe cineva lângă mine, să am un sprijin", a mai spus fiica lui Salam.

Cu doar o săptămână înainte ca mama ei să moară, Betty Salam a văzut exact cum urma să se întâmple totul. Aceasta a vorbit despre cel mai dificil moment din viața ei într-o emisiune de televiziune. "8 ani aveam, eram mică. Nu am spus niciodată asta: eu am simțit că o să se întâmple ceva cu mama mea cu o săptămână înainte. Eram acasă la cineva. Mi-a venit o imagine în ochi cu toată întâmplarea. Exact ce s-a întâmplat. A venit tatăl meu la mine și mi-a spus că mama nu mai este cu noi. Cât de mică eram… am simțit că totul s-a sfârșit”, a declarat azi Betty.

"Nu am cum să explic. Doar cine a trecut prin așa ceva înțelege. Nu există sentimentul atât de puternic până nu treci prin așa ceva”, a completat fata îndrăgitului cântăreț de manele.