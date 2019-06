FINALA BRAVO, AI STIL 2019. Câştigatoarea sezonului 5 va fi anunţată în direct

FINALA BRAVO, AI STIL 2019. Castigatoarea sezonului 5 va fi anuntata in direct!

Dupa cateva luni de competitie stilistica, timp in care aspirantele la mult ravnitul titlu si-au demonstrat abilitatile stilistice si veleitatile artistice, iata ca, in curand, telespectatorii vor putea afla cine va fi marea castigatoare a acestui sezon.

In Gala "Bravo, ai stil!" de sambata, 29 iunie, difuzata incepand cu ora 22:00, la Kanal D, se va alege castigatoarea acestui sezon, in direct, in urma voturilor publicului, trimise prin SMS. Aceasta va intra in posesia premiului in valoare de 100.000 de lei si va fi incoronata cea mai stilata femeie din Romania. La final de sezon, emotia isi face loc in sufletele juratilor, dar si a prezentatoarei show-ului. Ilinca Vandici marturiseste ca are mari emotii si ca asteapta cu sufletul la gura marea finala a show-ului.

"Sunt foarte emotionata pentru ca se apropie cu pasi repezi marea finala Bravo, ai stil!. stiti foarte bine ca jumatate din viata mea se desfasoara pe platourile emisiuniisi pentru mine acest format TV reprezinta unpe care l-amsi acum ne bucuram cu totii de succesul urias inregistrat. Este emotionant, entuziasmant sa vezi evolutia concurentelor, inca din prima zi de competitia si pana in marea finala. Ma simt coplesita de tot ce se va intampla in marea finala, va fi un spectacol extraordinar, pus in scena atat de concurente, cat si de noi, de echipa. Abia astept sa vad cine va fi marea castigatoare a acestui sezon", spune Ilinca Vandici.

Un spectacol de neuitat, emotie, bucurie, culoare, suspans si tensiune, acestea sunt ingredientele care vor imbraca finala celui de-al cincilea sezon "Bravo, ai stil!".