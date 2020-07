Firea, despre lipsa apei calde în Bucureşti: "Astăzi vor să încarce instalaţia cu apă". Pe cină dă vina primarul general al Capitalei

Primarul general al Capitalei Gabriela Firea a precizat că astăzi va fi reîncărcat instalaţia şi sistemul va funcţiona din nou.

"Din nefericire, CET Sud, care aparţine de Ministerul Energiei, a oprit pentru revizie mai multe zone şi a oprit alimentarea cu apă caldă. Dar sunt probleme cu alimentarea apei caldă pentru bucureşteni. De asemenea, această perioadă s-a suprapus şi cu o avarie. Am discuutat cu colegii şi astăzi vor să încarce instalaţia cu apă şi să funcţioneze sistemul", a afirmat Gabriela Firea, întrebată marţi într-o conferinţă de presă susţinută la sediul PSD, despre problema alimentării cu apă caldă din anumite zone ale sectoarelor 2 şi 3 ale Bucureştiului.

De asemenea, Firea a precizat că a reuşit să depună dosarul pentru a accesa 300 milioane de euro, bani care vor fi folosiţi pentru modernizarea reţelei de termoficare.

"Suntem singuri care am început să înlocuim la propriu conducteţe de termoficare vechi de 50, 60 de ani. Vor veni aproape 300 milioane euro fonduri europene, pentru că am reuşit să depunem dosarul. Dacă şi cei dinaintea mea s-ar fi ocupat de acest proiect, lucrurile ar fi stat mult mai bine. Din păcate, am găsit într-un sertar un dosar plin de praf privind termoficarea", a adăugat Firea.

Aceasta a mai spus că "nu vor mai fi probleme în cartierul Aviaţiei cu apa caldă şi căldura, pentru că am înlocuit aceste ţevi".

