Firea anunţă că se reiau înscrierile pentru proiectul "O şansă pentru cuplurile infertile". Cum se obţin fondurile de 3.000 de euro

Sâmbătă se redeschide aplicaţia în care se pot înscrie cuplurile interesate, toate informaţiile privind condiţiile şi actele necesare, precum şi aplicaţia pentru înscrierea în proiect, fiind disponibile la adresa de Internet dedicată proiectului - "http://fiv2.assmb.ro/".



Prin acest proiect, Primăria Capitalei acordă cuplurilor sprijin în valoare de "aproape 13.800 lei - pentru servicii de fertilizare in vitro".



"Este vorba numai despre cuplurile care au recomandare medicală în acest sens, iar procedurile se derulează prin ASMMB", se arată într-un comunicat al Primăriei Generale, citat de Agerpres.



Primarul general al Capitalei, Gabriel Firea, a precizat că proiectul FIV a ajuns la a treia etapă de înscrieri, iar primele 2.000 de locuri din anii 2018-2019 au fost "accesate rapid, ceea ce a arătat interesul extrem de ridicat".



"Rezultatele nu întârzie să apară: deja 458 de copii s-au născut în urma acestei forme de sprijin, iar aproape 400 de cupluri au devenit părinţi. Este un proiect de suflet, întrucât pun mare preţ pe familie şi ştiu tot ce simte o mamă care visează să îşi strângă în braţe copilaşul mult dorit.

Am iniţiat această formă de sprijin pentru că tot mai mulţi români se confruntă cu probleme de fertilitate, iar procedurile FIV nu sunt decontate prin niciun program de sănătate. Astfel, este redusă semnificativ posibilitatea multor cupluri de a avea un copil.

Proiectele FIV ale Primăriei Capitalei au fost primele de acest fel din ţară, finanţate integral de o autoritate locală. Exemplul nostru este acum urmat şi de alte administraţii locale din ţară. Planificasem să demarăm înscrierile pentru 2020 la începutul anului, însă procedurile au fost suspendate în luna martie, la debutul pandemiei de COVID-19. Mă bucur că, după toate incertitudinile din acest an, putem relua proiectul FIV, care dă speranţe atâtor cupluri, mai ales într-un an atât de dificil cum este acesta. Bugetul pentru FIV1 şi FIV2 se ridică la 9 milioane de euro", afirmat Gabriela Firea.



Proiectul FIV 1 a fost iniţiat în anul 2018, cu 1.000 de locuri, iar, după numai 6 luni, au fost ocupate toate locurile din program. În anul următor, Primăria Capitalei a decis continuarea proiectului desfăşurat în perioada 2019-2020 (cu câte 1.000 de locuri pe an).

"Proiectele sunt realizate împreună cu specialiştii de la Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie "Dr. Panait Sîrbu" - unitate sanitară aflată în administrarea Primăriei Capitalei, prin ASSMB. FIV 1 a avut un buget de circa 3 milioane de euro, iar FIV 2 beneficiază de o finanţare de 6 milioane de euro. Proiectul "O şansă pentru cuplurile infertile" - FIV 2 - a început în iunie 2019, iar locurile alocate exerciţiului financiar 2019 au fost ocupate în mai puţin de 5 luni. Sprijinul financiar se acordă numai dacă ambii membri ai cuplului solicitant figurează fără datorii la bugetul local, la momentul aplicării în proiect!", se precizează în comunicatul PMB.