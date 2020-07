Firea: "Mă uit la televiziunile europene, cetăţenii nu mai poartă mască aproape deloc. Doar în farmacii şi spitale se mai poartă mască"

"Pandemia nu este mai gravă în România, decât în toată Europa, iar eu nu sunt dintre persoanele care afirmă că nu există virusul. Virusul există dar noi trebuie să fim bine organizaţi, să ştim cum să gestionăm judicios toate resursele. Nu este necesar să speriem toţi oamenii.

Eu port mască în interior. Ma uit si eu seara la televiziunile europene şi cetăţenii nu mai poartă mască aproape deloc. Doar in farmacii si in spitale se mai poarta mască, inclusiv la Viena, la Paris, la Madrid, la Praga, la Londra", a declarat Gabriela Firea, la România TV.

Citeşte şi Firea, despre declaraţiile lui Arafat: Ştiu doar să ne sperie. Suntem singurii din Europa care au internat persoane fără niciun simptom

"Am văzut următoarea reacţie: de ce testaţi bucureştenii care pleacă în vacanţă în detrimentul persoanelor care au simptome sau sunt contacte ale unor persoane infectate? Sub nicio formă! Acelea au prioritate, dar pentru că noi ne-am preocupat şi am crescut capacitatea de testare a municipiului Bucureşti, iată că suntem în stare să venim în sprijinul tuturor.

Mai fac o precizare: referitor la fotografia din curtea Institutului 'Matei Balş' cu ambulanţele SMURD ca la defilarea de 23 august: în primul rând aceste imagini induc panică şi depresie în societate. Să ştiţi că primesc telefoane la primărie din toată ţara. Sunt persoane în vârstă care nu mai au curajul să meargă la medic sau să sune la salvare pentru că le este teamă că li se va întâmpla ceva rău sau că nu vor fi primiţi în spitale pentru că medicii se tem de aceste persoane care nu au fost testate. Sunt foarte multe persoane care au ajuns să ia pastile de inimă sau antidepresive în această perioadă, pentru că au reuşit să sperie o naţiune întreagă din cauza lipsei de organizare în această pandemie", a mai spus Gabriela Firea.