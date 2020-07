Firea, despre declaraţiile lui Arafat: Ştiu doar să ne sperie. Suntem singurii din Europa care au internat persoane fără niciun simptom

"Nu şi-au făcut treaba la timp şi aşa au ajuns să transmită că nu mai sunt paturi. După vizita oficială s-au găsit de toate, dar trebuie să fie speriată populaţia" , susţine edilul.

Citeşte şi: Marcel Vela: Sunt locuri la ATI! Cine a spus că nu sunt?

"În Bucureşti există şase spitale implicate în lupta cu coronavirusul, la Colentina există 27 de paturi libere. La Victor Babeş sunt şi externări, astăzi am avut întâlnire cu reprezentanţii instituţiei pentru a mări capacitatea, tot astăzi am hotărât să folosim şi Spitalul Modular de la Pipera, aici vor fi pacienţi cu forme uşoare. Mai avem încă 10 paturi la Carol Davila, la Marius Nasta avem 49 de paturi, la Matei Balş domnul Cercel va găsi soluţii, dacă va fi sprijinit de ministerul Sănătăţii. Este nevoie de organizare" , a declarat Gabriela Firea.

"Cei care ascultă acest duel de declaraţii trebuie să înţeleagă că suntem singura ţară care a internat persoane fără niciun simptom şi am aglomerat spitalele. Am umplut spitalele cu persoane care nu aveau niciun fel de problemă. Suntem singurii din Europa care au internat persoane fără niciun simptom. În acest moment sunt din ce în ce mai mulţi care aleg să rămână acasă" , susţine primarul general al Capitalei.

"Am decis să mai cumpărăm cinci aparate tip real time PCR, două pentru Victor Babeş şi Colentina şi unul pentru Carol Davila. S-au dovedit utile în Bucureşti. Pandemia nu este mai gravă în România, decât este în Europa. Noi trebuie să fim bine organizaţi, nu este necesar să speriem toţi oamenii. Eu subliniez pentru că se pare că nu se înţelege, dacă am testa pe scară largă am putea să izolăm persoanele infectate. Ministerul Sănătăţii testează doar persoanele infectate şi contacţii" , a adăugat Gabriela Firea.