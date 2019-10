Fiul lui Leo Iorga, MESAJ DISPERAT pe Facebook. "Tata are nevoie de OXIGEN. Aşteptăm ambulanţa de 40 DE MINUTE!"

Leo Iorga se află în perioada de refacere, după ce a suferit o intervenție chirurgicală la genunchi. Artistul duce o luptă teribilă cu cancerul, încă din 2011, iar pe 12 august – anul acesta – s-a operat la picior într-o clinică din Germania.

"Asteptam ambulanta de 40 de min; nu zic ca tata o fi mai special prin prisma faptului ca e artist, doar ca boala si contextul in care se afla momentan necesita o urgentare. are nevoie de oxigen pentru un transport la spital, pe care eu, cu masina, nu-l pot face (nu am un tub de oxigen in masina...). Poate cineva de pe la 112 o sa vada asta si o sa se simta... Mersi! ps: tata are cancer, un singur plaman si multe operatii la activ... de vreo 8 ani jumate", a scris fiul lui Leo Iorga, pe Facebook.

Mai mulți colegi de breaslă, apropiați, dar și persoane necunoscute au strâns fonduri pentr a-l ajuta pe Leo Iorga. Intervențiile făcute de-a lungul timpului au fost extrem de costisitoare.