Articol publicat in: Societate

Fiul unui fost senator, găsit mort

Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Fiul fostului senator Ovidiu Marian a fost găsit mort într-o cameră de hotel din Olanda, informează specialarad.ro.

Fiul lui Ovidiu Marian ar fi fost găsit spânzurat în camera unui hotel din Amsterdam. Potrivit sursei citate, tânărul în vârstă de 30 de ani era angajat pe un vas de croazieră din Olanda. loading...

