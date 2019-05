Flavius Stoican s-a despărţit de Poli Iaşi. L-a propus în locul său pe Claudiu Niculescu

Flavius Stoican a confirmat despărțirea într-o conferință de presă organizată, miercuri, înaintea duelului cu FC Botoșani din ultima etapă a play-out-ului.

"Am petrecut doi ani frumoşi aici. Doi ani cu bune şi cu rele. Doi ani pe care nu-i voi uita niciodată. Am reuşit o performanţă uriaşă. Vreau să le mulţumesc tuturor celor alături de care am lucrat", a spus Flavius Stoican.

Primul înlocuitor vehiculat este Claudiu Niculescu. Câștigătorul Cupei și Supercupei cu FC Voluntari în urmă cu două sezoane a fost propus comitetului director chiar de Flavius Stoican. De asemenea, actualul antrenor al Astrei, Costel Enache, ar fi favorit în cazul despărțirii de clubul giurgiuvean.