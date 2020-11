Florin Cîţu: Am eliminat taxe şi nu vom creşte taxe. Soluţia liberală înseamnă taxe mici, puţine pe care le plăteşte toată lumea

”Asta este retorica PSD de ani de zile și pe mine nu mă miră. Ce mă miră este acest tupeu al PSD-iștilor. După ce ani de zile au crescut taxele, au modificat de 500 de ori Codul fiscal în 2017 și 2018, vin și spun că astăzi au soluții” , susține Florin Cîțu.

Citește și: Florin Cîţu anunţă că vrea să prelungească perioada suspendării ratelor bancare

”Din primul moment, am eliminat taxe în România – ați menționat două, supraacciza la carburant și suprataxarea contractelor part time. Aș vrea să revin aici, contractele part time, ce se întâmpla acolo, oamenii erau impozitați pentru venituri pe care nu le aveau, dădeau bani din buzunar. Am scos această supraimpozitare” , a precizat ministrul.

”Mai mult, am eliminat TVA defalcat, care a distrus companii în România, le-a băgat în faliment. Am eliminat Ordonanța 114, în care se taxau toate sectoarele din economie. Toate aceste le-am eliminat la începutul anului și am reușit, fără aceste taxe, să avem venituri mai mari la buget. Am rambursat TVA în timpul anului, cu 3 miliarde mai mult decât au rambursat ei, și avem și venituri din TVA în luna octombrie față de octombrie anul trecut mai mari cu 9,9%, aproape 10%, deci lucrurile, chiar într-o situație dificilă, le-am administrat foarte bine” , a explicat ministrul.

”Am eliminat taxe și nu vom crește taxe. Soluția liberală înseamnă taxe mici, taxe puține pe care le plătește toată lumea. Am arătat în 2020, un an de criză, că se poate să ai venituri la buget mai mari și avem după 10 luni de zile veniturile bugetului general consolidat mai mari decât la 10 luni de zile anul trecut și cu taxe eliminate în tot acest an”, a adăugat Florin Cîțu.