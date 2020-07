Florin Cîţu, anunţ despre reforma aparatului bugetar. "Este mai greu decât se aştepta oricine"

Întrebat când se va face o reformă a zonei bugetare, Florin Cîţu a răspuns că aceasta se întâmplă şi acum, dar "nu cu viteza cu care noi am dori să se întâmple".

"Eu am spus că cea mai bună reformă este informatizarea sistemului public, e cel mai obiectiv mod de a face reformă. Dar uitaţi-vă ce se întâmplă când faci reorganizări într-un minister, când te lupţi cu un sistem şi sistemul se luptă înapoi cu tine. Dar noi am promis acest lucru, am promis că vom face reforma aparatului public şi vom continua. Nu ne vom opri. Eu nu mă voi opri, colegii mei nu se vor opri. Vom face acest lucru. Este mai greu decât cred că se aştepta oricine, bineînţeles, a fost şi perioada de criză, dar este un lucru pe care l-am promis şi îl vom duce la capăt", a precizat Florin Cîţu, la postul Realitatea Plus, citat de Agerpres.

Florin Cîţu, despre reorganizarea administraţiei. "Nimeni nu ştie cât trebuie redus"

Ministrul Finanţelor a afirmat că nimeni nu ştie cu cât trebuie redus aparatul bugetar pentru a funcţiona optim, însă prin reaşezarea sistemului administrativ pe principii moderne şi prin informatizare se va duce natural "către formula magică".

"Nu ar trebui să spunem noi cu cât. Eu spun că în urma reaşezării sistemului administrativ pe principii moderne, ceea ce fac acum la Ministerul Finanţelor Publice, şi prin informatizare se va duce natural către acea formulă magică. Nimeni nu ştie cât trebuie redus ca să funcţioneze optim, dar, dacă luăm câteva lucruri esenţiale şi principii de bază şi cu informatizarea în acelaşi timp veţi vedea ca vom reuşi", a explicat ministrul Finanţelor, conform sursei citate.