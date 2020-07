Florin Cîţu anunţă investiţii record la jumătatea anului: Exista o singură soluţie de a ieşi din criză

Florin Cîţu susţine într-o postare pe Face­book că investiţiile statului, din buget şi din fonduri UE, au ajuns, la şase luni, la 16,1 miliarde de lei.

"Am promis investiţii şi asta am făcut. Exista o singură soluţie de a ieşi din criză: INVES­TIŢII! În acelaşi timp, alo­carea masivă a resur­se­lor bugetare spre in­vestiţii, nu spre chel­tuieli neproduc­tive, GARAN­TEAZÂ o economie cu creş­tere econo­mică mare, ne­in­fla­ţionistă, în viitor. În primele 6 luni, în mijlocul celei mai mari crize econo­mi­ce, am făcut un lucru fantas­tic (pentru mulţi impo-sibil). Am in­vestit o sumă RE­CORD. Cea mai mare sumă in­ves­tit­ă de Guvernul Ro­mâniei în pri­mele şase luni -16,1 mi­liarde lei.", a scris ministrul de Finanţe.

Liberalul Florin Cîţu spu­ne că nu va sa­crifica investiţiile pen­tru a du­bla alocaţiile copiilor.