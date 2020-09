Florin Cîţu anunţă o nouă rectificare bugetară până la sfârşitul anului: Fără criza din sănătate, deficitul bugetar ar fi fost de 1,93%

"Mă uit în fiecare lună la execuţia bugetară şi, aşa cum arată lucrurile acum, va mai fi nevoie de o rectificare bugetară până la finalul anului", a declarat ministrul de Finanţe, Florin Cîţu, într-o conferinţă de presă.

În ceea ce priveşte bugetul pentru 2021, ministrul Florin Cîţu a spus că va fi aprobat de guvernul următor, care va veni după alegerile din 6 decembrie.

"Am făcut faţă unui şoc negativ puternic, neprevăzut, nu se aştepta nimeni, şi am performat foarte bine, aşa că am încredere că orice ar veni în direcţia noastră vom face faţă şi suntem pegătiţi în acest moment. Nu văd un scenariu în care să revenim la situaţia din martie, aprilie", a explicat Florin Cîţu, citat de news.ro.

De asemenea, ministrul Florin Cîţu a spus că este posibil ca în a doua parte a anului să fie emise titluri de stat pe bursă pentru populaţie.

Mai mult, oficialul a dat asigurări că nu vor creşte taxele şi nici dobânzile, pentru a menţine un echilibru al bugetului.

În ceea ce priveşte deficitul bugetar, care a ajuns în primele opt luni la 5,18% din PIB, adică 54,77 miliarde lei, Cîţu spune că, fără criza din sănătate, ar fi fost de 1,93% din PIB.