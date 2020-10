Florin Cîţu are şi veşti bune pentru români: "Nu veţi vedea creşteri de taxe". Deficitul pe nouă luni este 6,36% din PIB

"În fiecare an am venit și am prezentat un buget. PNL vom prezenta pentru români viziunea noastră pentru dezvoltarea României, care include și o politică bugetară. Eu știu că este greu pentru socialiști să facă distincția, dar va fi mai ușor pentru că îi vom ajuta. În același timp, trebuie să observ că socialiștii spun că Guvernul liberal va face bugetul pe anul viitor și, da, au dreptate. Vom face bugetul pe anul viitor și îl vom prezenta. Nu veți vedea creșteri de taxe anul viitor. V-am spus acest lucru din primul moment când am preluat mandatul”, a spus Florin Cîțu.

Sorin Grindeanu, despre proiectul de buget pe 2021: "Dincolo de măriri de taxe şi impozite ascunde un posibil acord cu FMI"

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu, a solicitat Guvernului să prezinte Parlamentului proiectul de buget pentru anul viitor înainte de alegeri, el arătându-se convins că Executivul va proceda la majorări de taxe, ”pentru că nu au venituri”.

Prezent, luni seară, într-o emisiune la B1 TV, liderul PSD, Marcel Ciolacu, a cerut din nou Executivului să prezinte proiectul de buget pentru anul următor înainte de alegerile parlamentare, el arătându-se ”ferm convins” că guvernul liberal va majora taxe, ”pentru că nu au veniturile”.

”Vrei să afle românii că le măreşti taxele după ce te votează? Nu-i păcăli, nu ţine totul ascuns! Nu-i păcăli şi după ce le-ai luat votul vii cu bugetul!”, a afirmat preşedintele PSD.

Marcel Ciolacu l-a criticat totodată pe ministrul Finanţelor Publice, Florin Cîţu, arătând că senatorul PSD Daniel Zamfir l-a invitat pe acesta în repetate rânduri în Parlament pentru a discuta despre finanţele ţării, invitaţiile rămânând neonorate.

”Aş fi vrut să iniţiez o lege că dacă nu vine domnul ministru să fie amendat sau să fie pasibil de o pedeapsă cu închisoarea”, a mai afirmat acesta.

PSD şi Marcel Ciolacu au cerut, în repetate rânduri, prezentarea publică a proiectului de buget pentru anul viitor.

Florin Cîțu intervine în războiul dintre Gabriela Firea și Nicușor Dan: Primul raport, la DNA

Ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, susține că situația de la Primăria Municipiului București se află în vizorul instituției pe care o conduce. Char ieri, spune ministrul, inspectorii au fost la primărie pentru a verifica mai bine situația cazurilor sociale.

„Investigăm toate aspectele cu banii sociali. Ieri inspectorii au fost la Primărie pentru a investiga aceste cazuri. De asemenea, am primit în luna iulie raportul investițiilor în curs. E vorba de 110. Primul raport a fost deja trimis de DNA", a spus Florin Cîțu în cadrul unei conferințe.

Florin Cîțu anunță că deficitul bugetar pe primele nouă luni ale acestui an este de 6,36% din PIB

Ministrul Finanţelor Publice, Florin Cîţu, a anunţat marţi că deficitul bugetar pe primele nouă luni ale acestui an este de 6,36% din PIB, sau 67,27 miliarde lei.

"România trece alături de economia globală prin cea mai mare criză din ultimii 100 de ani. Nu o spun eu, o spun toţi cei care se uită azi la economiile globale. Şi totuşi, tot ei spun, şi din ce în ce mai mulţi vin şi confirmă, România va trece peste această perioadă cu o situaţie mult mai bună decât o estimau toţi analiştii, Comisia Europeană şi alţii. Şi scenariul de bază, revenirea în V, este un scenariu care va fi confirmat şi este confirmat de date. După 9 luni de zile, execuţia bugetară arată un deficit de 6,36% din PIB, sau dacă vreţi în cifre 67,27 miliarde lei", a declarat ministrul Finanţelor, conform Agerpres.Conform datelor MFP, execuţia bugetului general consolidat în primele opt luni ale anului 2020 a înregistrat un deficit de 54,77 miliarde lei (5,18% din PIB), din care mai mult de jumătate este rezultat din măsurile de combatere a crizei cauzate de epidemia COVID-19.

În primele nouă luni din 2019, execuţia bugetului general consolidat a consemnat un deficit de 26,97 miliarde de lei, respectiv 2,6% din PIB.