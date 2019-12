Florin Cîţu şi-a dezvăluit averea. Are credite, donaţii, împrumuturi, dar nu şi maşină

Ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, și-a publicat declarația de avere pe site-ul Guvernului. Conform acesteia, demnitarul are trei terenuri, o casă, un apartament, un cont bancar, dar și un credit în valoare de 303.000 euro, informează Agerpres.

Terenurile au fost dobândite prin donații în perioada 2013-2014. Apartamentul de 130 metri pătrați a fost achiziționat în 2007 prin credit bancar, iar casa, obținută prin donație în 2014, este în coproprietate și are 130 metri pătrați. De asemenea, ministrul Finanțelor are deschis la Raiffesen Bank un cont de 350.000 de euro, dar are și un credit de 303.000 euro, la ING Bank, contractat în 2007.

Din declarația de avere rezultă că Florin Cîțu a acordat un împrumut unei persoane fizice, în valoare de 36.000 de euro, dar a și încasat 300.000 de lei dintr-un contract de vânzare de bunuri imobile. Conform documentului de pe site-ul Guvernului, Florin Cîțu a încasat în 2018, în calitate de senator, o indemnizație de 128.328 anual.

Florin Cîțu a terminat facultatea în SUA, la Grinnell College, fiind specialist pe economie-matematică, acolo unde a terminat și masterul dar și doctoratul. Pe site-ul Senatului, la doctorat, scrie în paranteză ”fără disertație”, adică fără teză de doctorat.